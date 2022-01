Apex Legends – Dissidence dévoile son trailer de lancement avec Mad Maggie en vedette

Il y a quelques jours, Apex Legends nous dévoilait la prochaine grosse mise à jour Dissidence avec la nouvelle Légende : Mad Maggie. Aujourd’hui, un trailer de lancement nous donne la suite de l’histoire de cette dernière et par la même occasion, on peut y observer des indices sur les changements de la carte.

Mad Maggie en action

Avec cette vidéo, nous avons donc la suite du film suivant la condamnation de Mad Maggie. Celle-ci débarque de manière forcée dans les Jeux Apex, mais le chaos prend place rapidement avec une modification drastique du terrain de jeu, Olympus. La carte se voit téléporté à un autre endroit pour ensuite tomber du ciel.

Toutefois, notre légende sauvage ne se laisse pas décontenancer et nous montre tous ses talents, ce qui nous donne également des petits indices sur ses compétences en jeu. On comprend aussi que Duardo ne l’a pas laissé là par hasard. Il ne reste plus qu’à attendre les prochains jours en espérant avoir du gameplay pour enfin avoir du concret.

Apex Legends – Dissidence est attendu pour le 8 février prochain