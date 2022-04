The Quarry : Le jeu d’horreur aura droit à 186 fins différentes

Supermassive Games nous a habitué à ses scénarios aux multiples fins, que ce soit dans Until Dawn ou dans l’anthologie The Dark Pictures. The Quarry, la prochaine collaboration du studio avec 2K Games, nous promet aussi d’opter pour ce schéma-là, avec une histoire qui s’adaptera en fonction des nombreux choix que l’on sera amené à prendre. Et si l’on pouvait s’attendre à des dizaines de fin différentes, le jeu nous en réserve en réalité bien plus que cela.

Une tonne de choix à prendre en compte

Lors d’une interview chez IGN, le réalisateur du titre, Will Bykes, a parlé un peu plus du script du jeu, qui dépasse les 1 000 pages, ce qui a eu pour effet d’effrayer une partie du casting. Il raconte alors que les acteurs et actrices devaient réaliser de nombreuses prises quotidiennes, pour arriver à un rythme de 50 pages par jour.

La raison derrière ce script monumental se trouve du côté des multiples fins du jeu. Le réalisateur confirme alors que The Quarry pourra aboutir à 186 fins différentes. Et cela ne couvrira pas que les fins où tel personnage survit ou meurt, il indique aussi qu’il y aura des vraies modifications de scénarios, qui entrainent le récit dans des directions uniques. De quoi donner une sacrée rejouabilité au titre, si tout cela n’est pas trop superficiel.

The Quarry est prévu pour le 10 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.