Aperçu Star Renegades : le titre de Massive Damage réussit-il un coup critique ?

Édité par Raw Fury et développé par Massive Damage, Star Renegades a su faire parler de lui grâce à sa direction artistique originale et à des combats qui montraient du rythme et du caractère. Avec une sortie affichée au 8 septembre sur PC (Steam et GOG) et plus tard sur console, il faut tout de même reconnaître que le jeu a bien évolué plusieurs années après son annonce initiale. Nous avons eu l’opportunité de constater ces améliorations via l’accès à une démo du jeu.

Conditions de jeu : Nous avons pu jouer au titre grâce à une version PC fournie par les développeurs. Le jeu a été testé environ 4 heures ce qui a permis de renouveler l’expérience pour avoir un premier avis solide.

Un système de combat complexe dès les premières secondes

Rentrons directement dans le vif du sujet en abordant en premier lieu le système de combat de Star Renegades. Les premiers tutoriels franchis, ceux-ci vous montreront bien que beaucoup de paramètres sont à prendre en compte dans les divers affrontements que vous allez mener en jeu.

En effet, a contrario des autres rogue-like tel que Slay the Spire qui proposait à la fois une prise en main simple et une courbe d’apprentissage très élevée, Star Renegades lui vous confrontera directement à tous les différents engrenages qui composent aussi bien le système de combat que sa complexité.

Les premiers pas se révéleront assez confus pour les néophytes du genre, mais le coup de main viendra tout de fois assez vite surtout que les premiers ennemis resteront assez basiques dans leurs fonctionnements, ce qui aidera à prendre en main tous les outils mis à disposition du joueur.

Beaucoup de paramètres sont alors à prendre en compte. Le premier est l’importance de frapper avant l’ennemi visé, cela vous permet de garantir un coup critique permettant souvent de repousser l’attaque de votre adversaire dans la timeline du tour, voire de complètement annuler cette dernière.

Mais ce n’est pas tout, vous devrez prendre en compte les faiblesses et résistances de vos ennemis, leurs armures et boucliers, leurs prochaines actions etc… La difficulté du jeu viendra de l’importance de maîtriser toutes ces mécaniques puisque chaque point de santé perdu ne sera pas récupéré lors du combat suivant, seule la jauge de bouclier est restaurée.

Maîtriser tous ces aspects demandera alors de nombreuses heures de jeu, et l’on seulement vient d’effleurer une partie de l’aspect stratégique du titre de Massive Damage.

L’aléatoire très peu présent pendant les affrontements

Avancer dans Star Renegades et progresser loin vous permettra de récupérer des équipements et autres objets obtenus lors de l’exploration de la carte ou de la défaite de vos ennemis. Mais si ces équipements et items sont bien générés aléatoirement, il ne faudra pas s’attendre à du hasard lors des combats.

En effet, le jeu s’équipe d’une interface intelligente qui vous informera des résultats de vos actions avant que vous ne les exécutiez. Si vous préparez une attaque sur un ennemi, l’interface vous informera des conséquences de cette action directement sur cet adversaire. Le titre pousse même l’exercice plus loin en mettant à jour, en temps réel, toutes les conséquences d’une commande en prenant en compte les attaques que vous avez au préalable planifiées avec vos autres personnages. Vous pourrez alors élaborer n’importe quelle stratégie et voir directement le résultat de celle-ci, et il faut reconnaître que le tout est très lisible et agréable !

Ce système ne laisse alors aucune place au hasard, du moins dans les combats, et met les aptitudes du joueur seules décisionnaires de sa réussite ou de son échec. Enfin presque, puisque le jeu s’équipe d’une mécanique de combat similaire à Slay the Spire : au début de chaque tour, l’attaque exécutée par un ennemi est révélée au joueur, permettant alors à ce dernier d’adapter sa stratégie.

Et de la stratégie, il va en falloir. Car même en dehors des combats, vous devrez réfléchir à comment aborder une mission. Ces dernières vous restreignent généralement dans le temps et chaque déplacement effectué est irrémédiable et coûte des ressources qui ne sont récupérables qu’une fois la nuit passée. De plus avant que vos rebelles aillent se coucher, une phase de camping prendra place où vous devrez dépenser vos points d’actions avec sagesse pour soigner votre escouade, développer les relations entre vos rebelles, et gagner différents bonus pour la journée suivante.

Tout ceci peut prendre l’apparence d’un vrai casse-tête au premier abord, Star Renegades n’a en effet pas lésiné sur la complexité de son gameplay et il faudra quelques parties pour pouvoir bien gérer toutes ces mécaniques.

Toutefois, si l’aléatoire n’avait réellement aucune place dans le jeu et que tout était lié au talent du joueur, on se retrouverait vite avec des sessions de jeu similaires et ennuyeuses. C’est pour cela qu’il faut préciser que cela ne s’applique pas à tout le jeu. En effet, à chaque session de jeu, les ennemis que vous rencontrerez seront bien évidemment différents, les équipements et cartes trouvés seront également générés aléatoirement, et cela s’applique aussi pour les différentes maps que vous allez traverser.

Pour rappel, le jeu promet lors de sa sortie 3 planètes différentes avec donjons, temples et des forts sur chacune d’entre-elles. Mais également un peu plus de 50 cartes différentes avec une infinité de possibilités de variations pour chacune. Du côté des personnages, il faudra compter sur une trentaine de types d’ennemis différents et 13 classes de personnages différents avec près de 50 héros déblocables qui dériveront alors des 13 classes énoncées précédemment.

Et l’enveloppe du jeu dans tout ça ?

Si les trailers du jeu mettaient l’eau à la bouche avec une direction artistique et des animations très soignées, le constat est tout à fait similaire manette en main. On peut même rajouter le sound design du jeu et les musiques qui sont de très bonne facture, en plus de rajouter à tout ça des mouvements de caméra très dynamiques en combat ce qui donne du panache à ces derniers.

En bref, si vous avez aimé ce qui a été présenté jusque là au niveau visuel et sonore, vous ne devriez pas être déçu du résultat final. Cependant, quelques fautes sont à noter et il serait fort dommage de les négliger.

Bien qu’ayant vanté l’interface intelligente du jeu, il me faut rappeler que son atout vient seulement du fait que chaque choix entrepris par le joueur est directement retranscris dans l’IU du jeu. Pour le reste, l’interface est certes plus ergonomique que l’ancienne version qu’il était possible de voir l’année dernière, mais ceci est fait au prix d’une surcharge d’informations qu’il est parfois difficile à digérer.

En effet, la lecture de l’interface est plutôt compliquée, parfois même un peu confuse, et l’affichage de certaines informations comme les résistances et faiblesses d’un ennemi est peu intuitif. À noter que l’utilisation d’une manette est pour l’instant recommandée car cela rend les déplacements des personnages hors combats plus fluides, et l’interface de combat est, elle aussi, bien plus plaisante à parcourir à la manette qu’au clavier et à la souris.

En effet, les déplacements hors combats fonctionnent en point’n’click avec la souris, et il faut reconnaître que cela rend ces déplacements confus et déplaisants d’autant plus que le pathfinding est pour ainsi dire presque inexistant. Ne comptez donc pas sur vos personnages pour contourner un obstacle sur la carte par eux-mêmes.

Espérons que ces problèmes soient réglés avant la sortie du titre. Car rappelons-le, il s’agit d’une version très en amont de ce que sera le jeu lors de sa sortie officielle. Il n’était donc ainsi pas rare, au cours de la démo, de croiser différents bugs comme des crashs, des freezes des retards d’affichage sur l’UI en combat etc…