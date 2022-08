Aperçu Splatoon 3 – Les Inkling reviennent en forme

Nintendo a récemment accentué la communication autour de Splatoon 3, le troisième opus de son shooter compétitif non-violent. A l’occasion d’un évènement organisé par Nintendo, nous avons pu jouer deux bonnes heures histoire de vous fournir un premier avis. On rappelle qu’avant sa sortie officielle le 9 septembre prochain, une démo vous donnera accès au jeu pour un petit essai à partir du 25 août prochain.

Conditions d’aperçu : Nous avons uniquement joué en local, nous apporterons des détails sur les serveurs lors du test.

De la nouveauté et des retours

Splatoon 3 compte bien rester dans la continuité de ce qui fait le charme de la série tout en ajoutant des nouveautés. Toutefois, si c’est votre première fois avec la série, sachez qu’il se prend en main très rapidement. Il s’agit de bombarder de peinture tout ce qui vous entoure pour vous mouvoir plus facilement, mais ces jets de peintures seront aussi vos armes contre les monstres du scénario ainsi que contre vos adversaires en ligne.

Nous voilà donc transportés dans la Cité-Clabousse, une nouvelle ville qui sera votre premier terrain de jeu dans ce Splatoon 3. Non seulement la ville regorge d’activités en tout genre mais aussi de boutiques mettant l’accent sur la personnalisation de votre Inkling. La customisation gagne en effet en profondeur avec de nouvelles boutiques qui vous vendent chapeaux, chaussures et t-shirts afin d’habiller votre avatar comme bon vous semble. Comme toujours, les équipements auront également une influence sur votre style de jeu grâce à divers bonus comme la vitesse de recharge de votre encre ou encore vis à vis des nouvelles techniques introduites ici.

En matière de gameplay, nous avons pu essayer les nouvelles techniques qui auront sans doute le plus d’impact. Tout d’abord, nous avons deux nouvelles mécaniques lorsque l’on prend la forme d’un calamar :

La déferlante calamar qui vous permet de concentrer un saut lorsque vous escaladez un mur.

qui vous permet de concentrer un saut lorsque vous escaladez un mur. La vrille calamar faisant jaillir de l’encre en tournant sur soi-même et pouvant même renvoyer l’encre adverse lorsque le calamar brille.

Nous avons également pu tester les deux nouvelles armes du titre sachant que toutes les armes de base de la licence seront disponibles au lancement (même s’il faudra évidemment en débloquer la majorité). L’une des missions du mode Histoire que nous avons pu expérimenter reposait par exemple sur l’utilisation du Transperceur, une sorte d’arc polyvalent qui permet de tirer à la vertical de base et à l’horizontale lors d’une saut. On peut également charger un tir pour coller des bombes sur les murs derrière des ennemis.

Dans le mode Histoire, vous allez pouvoir explorer de nombreuses zones et déclencher plusieurs missions comme celle-ci qui vous permettront de gagner des œufs de poisson (les boules oranges). Grâce à l’aide du Salmioche, vous allez pouvoir nettoyer les zones rongées par la mousse du chaos et potentiellement récupérer des tickets d’améliorations que vous allez pouvoir dépenser afin d’améliorer votre Inkling via un arbre de compétences. Par exemple, augmenter la santé du Salmioche ou bien l’accélération du remplissage de votre jauge spécial.

Ces zones explorables seront en plus l’occasion de rencontrer bon nombre de personnage de l’univers du jeu, des nouveaux mais aussi d’anciens issus de Splatoon 1 & 2. A voir si le mode Histoire nous impressionnera un peu plus à l’avenir, mais c’est sans conteste un très bon moyen d’appréhender le gameplay et de se faire la main sur différentes armes.

Un multijoueur haut en couleurs

Ce qui fait la force de la licence, c’est bien entendu ses modes multijoueur endiablés. On va donc y retrouvé de nombreux modes de jeu, mais surtout des cartes qui seront au nombre de 12 au lancement dont des nouvelles et des anciennes issus des deux précédents Splatoon. C’est clairement là où l’on prend plus son pied. Sachez désormais que l’on dispose enfin d’un lobby pour lancer les parties, et vous pourrez ainsi vous exercer au stand de tir en attendant que votre match se lance.

Ici, nous avons pu jouer quelques matchs en 4vs4 dans des guerres de territoire, et de la coopération avec le Salmon Run. Deux plaisirs différents qui mettront à profit de multiples talents. C’est d’ailleurs le moment de préciser que Nintendo a des nouveautés pour pimenter les rencontres avec de nouveaux coups spéciaux qui s’activent toujours lorsque vous avez recouvert assez de surfaces avec votre peinture. Nous avions par exemple le Distributeur qui est un très bon ajout pour le jeu en équipe et qui permet de booster ses alliés quand ceux-ci viennent se servir. Cela boost drastiquement les statistiques et la vitesse d’attaque.

La victoire pourra toujours se jouer à quelques pourcentages, mais le plaisir est là et l’ensemble est bien rythmé. Le Salmon Run n’est pas en reste et fera intervenir au maximum votre cohésion en équipe. Le but est toujours de dénicher les Salmon Boss afin de récupérer les précieux oeufs qu’il faut ensuite déposer dans le panier votre base.

Petite subtilité agréable, il est enfin possible de lancer les oeufs au loin ce qui permet de mieux se répartir sur la carte au sein de l’équipe. A vous de doser le pourcentage de difficulté en lançant un match, mais on ne doute pas que les mordus de challenge y trouveront leur compte tant les vagues peuvent devenir rapidement ingérables sans de bonnes connaissances et beaucoup de pratique.

Dernier point sur la technique, qui reste impeccable sur ce Splatoon 3 avec les 60 FPS toujours au rendez-vous. Le soft reste très beau que ce soit en docké ou bien en version portable. Même s’il faut se faire au combo gyroscope + stick de la manette pour bien diriger ses tirs et les caméra. Le menu Options permet heureusement de trouver chaussure à son pied au niveau de la sensibilité.