Aperçu Samurai Warriors 5 – Nos impressions après les deux premiers chapitres

Pour un véritable amoureux de musous (ou Musō) tel que moi, pouvoir essayer en avance le prochain titre développé par Omega Force et édité par Koei Tecmo est une aubaine. Cette fois-ci, nous avons donc eu l’occasion de tester Samurai Warriors 5 sur PC avec un peu plus d’un mois et demi d’avance. Par ailleurs, le nouveau titre du studio derrière le plutôt bon Warriors Orochi 4 sortira également sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 27 juillet prochain.

Pour l’écriture de cet aperçu, nous avons pu parcourir les deux premiers chapitres du mode histoire de cet opus. Également appelé Musou Mode, ce mode histoire sera accompagné d’un mode Citadel ainsi que des habituels galeries et registres très complets que nous proposent tous les musous d’Omega Force. Mais après quelques petites heures de prise en main, quel retour pouvons-nous vous faire sur ce nouvel opus ?

L’ascension d’Oda Nobunaga au centre de tout

A première vue, Samurai Warriors 5 vise moins haut que les précédents opus de la série. A la manière de Samurai Warriors : Spirit of Sanada, cette nouvelle entrée pour la série met l’accent sur une plus petite portion de l’histoire du Japon. Ce choix des développeurs fait donc fortement penser au spin-off sus-nommé tout en apportant un grand vent de fraîcheur sur la licence.

Cette fois, l’attention est donc sur la fin de l’ère Sengoku, mais surtout sur deux généraux importants de l’époque : Oda Nobunaga et Akechi Mitsuhide. Le titre propose alors des batailles à la suite de la Guerre d’Onin, avec un Oda Nobunaga jeune, un chara-design qu’on lui avait jusqu’alors que très peu connu dans les opus développés par Omega Force.

Dès lors, exit les nombreuses années suivant l’incident d’Honno-Ji pour se concentrer sur la relativement courte période ayant précédé ce fameux événement funeste. Pas d’ascension de Toyotomi Hideyoshi, ni le conflit ayant opposé Tokugawa Ieyasu et Ichida Mitsunari comme le faisait par exemple Samurai Warriors 4.

Dans cette idée de proposer une aventure moins étendue dans l’histoire, le nombre de personnages du casting a également été revu à la baisse, passant de plus de 50 personnages jouables dans Samurai Warriors 4-II à 27 dans le présent titre. Et, si la majorité des visages présents dans ce nouvel opus sont connus, les joueurs peuvent tout de même compter sur des ajouts, comme Mitsuki et Toshimitsu Saito.

Un retour aux cartes fermées pour Omega Force

Côté gameplay, personne ne s’attendait à une révolution. En ce sens, personne n’est déçu puisque le titre propose toujours la recette hack-and-slash tant appréciée des joueurs, mais avec un peaufinage non-négligeable des différentes mécaniques. Ainsi, il sera toujours question de parcourir le champ de bataille pour faire face à des hordes de centaines d’ennemis à envoyer valdinguer pour remplir les différents objectifs de chaque carte.

Oui, vous aviez bien lu « chaque carte ». Si cela me peine de le dire, Dynasty Warriors 9 n’était pas le meilleur titre développe par Omega Force, notamment en raison de son monde ouvert techniquement très pauvre. Le jeu revient donc à l’essence du genre après un échec pour proposer des cartes définies.

Bien sûr, tout est toujours aussi nerveux que par le passé, mais sans l’aspect stratégie d’un Samurai Warriors 4 Empires par exemple. Les objectifs des cartes sont toujours là pour pousser le joueur à affronter les ennemis placés sur sa route et à prendre la tête du général adverse pour l’emporter. Et qui dit moins de personnages dit aussi moins de clonage. Chaque personnage possède ainsi ses propres armes et son propre set d’attaques, rendant ainsi chaque personnage unique. Un autre problème des prédécesseurs de Samurai Warriors 5 en moins donc.

En outre, ce nouvel opus propose toujours de marteler les touches de votre manette en laissant de temps à autres quelques attaques dévastatrices à coups de rond (oui, je joue sur PlayStation habituellement). Mais ce n’est pas tout puisque Samurai Warriors 5 se targue aussi d’avoir les « Ultimate Techniques » pour apporter un peu plus de variété et s’imposer sur le champ de bataille.

Enfin, si les simples soldats et officiers secondaires ne bénéficient toujours pas d’une vraie identité graphique, le jeu propose tout de même une évolution technique. L’aspect visuel général aussi d’ailleurs. En effet, le présent opus arbore désormais un style plus coloré, assez proche de ce que proposent les animes, avec une petite touche de peinture nippone. La transition avec le côté « réaliste » et « sérieux » qu’avait pris la série avec le précédent opus est dès lors renforcée.

Ainsi, ce que cette première prise en main a mis en avant sont surtout les bonnes idées des développeurs. Samurai Warriors 5 est un condensé des bonnes idées de Spirit of Sanada et de Samurai Warriors 4, tout en apportant quelques évolutions techniques à la série. Si le casting et l’histoire sont plus légers, le titre semble compenser avec moult améliorations sur les autres aspects.