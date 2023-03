Aperçu Road 96: Mile 0 – Les prémices d’un habile mélange des genres à surveiller

Couronné de 5 prix dont celui du meilleur jeu indépendant ou de l’excellence narrative lors des précédents Pégases du jeu vidéo grâce à leur dernier jeu en date Road 96, le studio DigixArt basé à Montpellier ne s’est pas reposé sur ses lauriers et s’apprête à nous proposer dès le 4 avril prochain, Road 96 : Mile 0, une préquelle au jeu sus-cité qui sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

À l’occasion d’un événement organisé pour la presse, nous avons pu nous essayer en avant-première à ce nouvel opus original et à la proposition sensiblement différente, tout en joignant des idées propres aux précédents jeux du studio. De plus, préalablement à cette prise en main, et pendant près d’une heure, nous avons pu nous entretenir en compagnie de quelques autres médias français avec le directeur du studio montpelliérain Yoan Fanise, qui a accepté de répondre à certaines de nos questions pour mieux comprendre la genèse du projet ainsi que ce à quoi il faut s’attendre.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu poser les mains sur Road 96: Mile 0 durant environ 1h30, de quoi jouer le prologue du titre ainsi que tout ou partie du premier acte de l’histoire, le tout sur PC en qualité graphique ultra, à la manette. Les captures n’étant pas autorisées lors de notre session de jeu, les illustrations accompagnant cet article sont issues du matériau fourni par l’éditeur.

Rock with me before we leave

Nous sommes le 1er mai 1996, soit quelques petites semaines avant les événements du jeu précédent. Dix ans se sont écoulés depuis l’attentat attribué à un groupe extrémiste dit des Brigades Noires et ayant ôté la vie à bon nombre d’innocents plongeant le pays dans une tourmente sans précédent sous le mandat du Président Tyrak. Alors que les libertés et les déplacements sont plus que limités à quelques semaines d’une élection présidentielle promettant plein d’espoir pour la population, deux adolescents que tout oppose en apparence, Zoé et Kaito, cultivent une passion commune : la musique.

Alors que Kaito, qui vient de perdre sa meilleure amie Aya d’un foudroyant cancer, ne croit plus en grand chose et souhaite ouvrir les yeux à son amie sur les réalités de la nation dans laquelle ils grandissent, la jeune fille est tiraillée par sa vie d’adolescente qui veut croire en ses rêves, et les discours forcément politiques de son Ministre du pétrole de père, buvant toutes les paroles d’un président autocentré.

Vous allez ainsi devoir diriger nos deux héros, à tour de rôle, afin de suivre leurs pérégrinations au sein des quartiers chics de la nation, White Sands, où vivent entre autres le Président sortant Tyrak, l’animatrice Sonya Sanchez ou encore Zoé et son père. Kaito, lui, a le droit de vivre dans les faubourgs du quartier, ses parents travaillant pour la ville en uniformes maussades. Nos deux amis se retrouvent alors dans une planque de fortune, à l’abri des regards, dans laquelle ils passeront leurs journées à débattre et refaire le monde, quand ils ne parlent pas musique.

Rassurez-vous, même si nous vous le recommandons, ne serait-ce que pour la qualité du titre, il n’est pas obligatoire d’avoir joué au jeu original avant de se lancer dans l’aventure de Road 96: Mile 0 puisque des rappels brefs sur le cadre, l’époque et les événements passés et à venir sont disséminés au fil des dialogues entre les personnages. Le directeur du studio nous a même indiqué qu’il pourrait être intéressant de commencer notre incursion dans Petria via Road 96: Mile 0 avant de se lancer dans Road 96 afin de connaître les tenants et les aboutissants chronologiques de l’histoire de cette nation meurtrie par un totalitarisme naissant.

À noter au passage que Road 96: Mile 0 sera sensiblement plus court que son successeur chronologique puisque Yoan Fanise nous a indiqué une durée de vie d’environ 5 à 7h en fonction de votre souhait de trouver tous les autocollants, bombes de peinture et autres cassettes audios, sachant que ce temps de jeu peut être largement décuplé si vous voulez obtenir le meilleur score à toutes les portions musicales proposées. Nous abordons de nouveau ici un thème capital de cette nouvelle itération, une connotation musicale extrêmement présente, et même au centre névralgique du projet, pour notre plus grand plaisir.

Le rythme dans la peau, mais pas que

Pour les connaisseurs du studio montpelliérain, Kaito est un personnage issu de leur premier projet, Lost in Harmony (disponible gratuitement sur mobile). Un jeu entièrement musical, dont Road 96: Mile 0 emprunte quelques mécaniques ici tout en couplant habilement les deux univers vidéoludiques. À des instants précis de l’histoire, nos deux rebelles vont se retrouver à devoir fuir ou se déplacer dans la ville sur des bandes-son endiablées signées notamment The Midnight, mais aussi par exemple The Offspring, bien connu des amateurs de rock.

Et à travers les 4 morceaux que nous avons pu écouter et jouer (dont le morceau proposé par The Midnight déjà présenté officiellement), nous pouvons clairement penser que le studio a fait encore une fois un travail plus que conséquent sur l’aspect audio de son jeu, avec des thèmes sonores marquants, groovy et qui emportent tout de suite dans le rythme durant ces séquences demandant des compétences certaines en vitesse de déplacement, mais aussi via de rapides QTE ou en récoltant des étoiles sur la route, permettant de faire grimper un score et la note parfaite que les amateurs de ce type de jeux connaissent bien.

Nous ne pouvons nous prononcer sur la globalité des titres proposés dans le jeu final puisque nous n’avons pu traverser que le prologue et le premier acte, mais nous avons été conquis par les choix musicaux et la mise en scène souvent bluffante, très fluide et très juste des morceaux traversés sur notre skate ou nos rollers. Il n’a en effet pas été question de ralentissements, autre bugs ou chutes de framerate durant ces séquences capitales, là où l’échec vous fait revenir quelques secondes en arrière pour vous rattraper, à défaut de faire descendre votre score.

Malheureusement, nous ne pouvons en dire autant sur les séquences à pied, à la première personne, où nous avons souvent connu des ralentissements et que l’on aurait préféré légèrement plus ouvertes qu’actuellement (comme nous le signalions d’ailleurs dans notre test de Road 96 puisque c’était déjà le cas à l’époque), même s’il s’agit d’un jeu encore en développement et que notre preview ne concernait que le début de l’aventure. À noter que de nombreux dialogues ponctueront votre aventure, avec plusieurs choix sans que nous n’ayons pour l’instant pu entrevoir leurs conséquences. Nous avons d’ailleurs pu nous essayer à divers mini-jeux de rythme comme de la distribution de journaux ou encore le fait de balancer le fils du Président sur une balançoire, du contenu anecdotique mais qui renouvelle l’expérience.

En effet, nous n’avons pu incarner que Zoé durant nos phases d’exploration, et nous pouvions l’influencer en fonction de nos réponses entre des « Certitudes » ou des « Doutes » concernant la nation et les conditions de vie à Colton City, la capitale décrépie du pays, sa vie en général ou le discours de Kaito sur les événements qui se préparent a l’orée de l’élection. Mais notre session était trop courte pour apercevoir une quelconque modification des événements en fonction de nos choix.

Durant notre court périple, nous avons pu traverser 3 endroits différents du quartier de White Sands, que nous pouvions visiter dans l’ordre que nous souhaitions, permettant d’offrir aux joueurs une plus grande liberté d’approche, le jeu demeurant finalement beaucoup plus classique dans sa construction que ne l’était le procédural Road 96, s’offrant ainsi une narration plus maitrisée. Nous ignorons d’ailleurs pour le moment si d’autres stand alone sont prévus dans cet univers dont les possibilités en terme d’histoires sont encore importantes, mais nous pensons que raconter les origines d’autres personnages rencontrés dans le jeu de base pourraient être intéressant.

En fin de conversation, le studio nous a glissé secrètement déjà travailler sur ses prochains projets, dont certains de plus grande envergure, avec un nouveau moteur et une équipe plus conséquente, disposant d’une plus grande palette de facilités, puisqu’appartenant désormais au géant Embracer Group via sa filiale Ravenscourt de PLAION, permettant notamment l’utilisation d’un studio de motion capture pour les animations des personnages.