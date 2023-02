Accueil > Actualités > Road 96: Mile 0 dévoile le premier titre de sa bande-son, Lands Locked Heart, signé The Midnight

Près de deux ans après la sortie du très apprécié Road 96, notamment lauréat de 5 prix lors des Pégases du Jeu Vidéo en 2022, le studio DigixArt nous dévoile le premier titre très dynamique censé accompagner les joueurs et joueuses lors de la prochaine aventure proposée par le studio basé à Montpellier, Road 96: Mile 0, Lands Locked Heart, proposé par le groupe de rock The Midnight. Chaussez vos écouteurs et savourez !

Sur la route du succès

Il nous faut rappeler que le jeu sera une préquelle de l’aventure vécue dans Road 96 dans laquelle nous (re)ferons la connaissance de deux adolescents, Zoé et Kaito, que tout oppose mais qui serons réunis grâce à la musique tandis que l’oppression et la corruption gangrènent leur nation.

Le titre devrait mêler un aspect narratif fort déjà plébiscité par le studio lors du précédent jeu, associé cette fois à une forte composante musicale avec des phases de gameplay type jeu de rythme. Le jeu est attendu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch dès le 4 avril prochain.