The Plucky Squire, Anger Foot, Skate Story… Plusieurs jeux Devolver repoussés à 2024

Une fin d’année qui reste riche pour l’éditeur

Plutôt que d’annoncer des reports de jeu un à un, Devolver s’est offert un tir groupé tout en mettant cela en scène de manière plus légère. Voici donc les jeux Devolver repoussés à l’année 2024, sans plus de précisions :

Pour la plupart des jeux cités ici, ces reports ne devraient pas être une surprise. On pense en premier lieu à The Plucky Squire, qui a fait sensation à chaque fois qu’il est apparu à l’écran, mais qui ne donnait pas assez de nouvelles pour que l’on pense qu’il arriverait bel et bien cette année.

Cependant, Devolver tient à nous préciser que malgré ces reports, la fin d’année promet d’être chargée pour l’éditeur. Ce dernier a profité de ce Direct quelque peu spécial pour confirmer l’arrivée des jeux suivants en 2023 :

Si vous aimez les propositions originales sous le label de l’éditeur, vous devriez donc avoir de quoi vous occuper durant les prochains mois, histoire d’attendre tranquille les autres titres repoussés.