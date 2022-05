Aperçu Baladins : Une première balade plutôt prometteuse mais bien trop courte ?

Développé par Seed by Seed, Baladins est un RPG narratif jouable en coopération qui nous emmène dans un monde fantastique accompagné jusqu’à trois amis. Ce titre a fait ses premières présentations auprès du grand public lors de l’événement Game Developers Conference tenu en mars dernier, et était présent lors de l’AG French Direct pour son premier trailer de gameplay.

Baladins n’est cependant pas le premier jeu du studio puisque cette infrastructure est également derrière un autre titre coopératif nommé Pile Up !. Le studio a en effet décidé de se concentrer principalement sur les jeux qui « rassemblent les gens ». C’est donc via une première expérience sur la démo de Baladins majoritairement réalisée à trois joueurs qu’on vous livre notre avis sur ce dernier.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Baladins sur PC via Steam. La preview a été réalisée avec 1 heure de jeu ce qui nous a permis de terminer la campagne une première fois à trois joueurs avant de la recommencer une seconde fois pour la parcourir en solo. La preview s’est déroulée sur un PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3080 et un i7-10700k cadencé à 3,80 GHz.

Baladins… Baladeux… Balatrois !

Première chose qui tape à l’œil lors des premiers visuels du jeu : la direction artistique simpliste mais aguicheuse. Il est vrai que l’interface simpliste et le design 2D des personnages mélangés aux décors 3D composent un style coloré plutôt plaisant. On se croirait propulsé dans un conte ou un des Livres dont vous êtes le héros, avec un ton empli d’humour un peu enfantin sans être puéril. En effet, cet humour accompagne bien le style léger de l’œuvre et il est indéniable que le jeu a trouvé un style personnel plutôt efficace.

Les différentes interactions entre nos personnages et les PNJ proposent une écriture simple, sans être incroyablement prenante, qui permet sans peine de suivre les différentes péripéties quelque peu comiques des personnages. Ces pérégrinations donnent lieu à une aventure imprégnée d’une pointe d’absurde bien sympathique. Toutefois, si on apprécie la légèreté du jeu, le titre demande quand même au joueur de bien gérer son temps de jeu et ses actions. En effet, chaque partie se découpe en plusieurs semaines durant lesquelles vous devrez réaliser différents objectifs avant la venue de la dernière semaine qui sonne la fin de la partie. Pour information, dans la démo, la septième semaine représentait le dernier tour de jeu.

À chaque tour, vos personnages pourront se déplacer d’un nombre de cases définies et réaliser un nombre d’actions aussi définis. Il faudra alors déployer les différents protagonistes au travers des quatre coins de la carte pour déclencher le plus d’interactions possibles et visiter le plus de lieux différents afin d’accomplir les objectifs finaux confiés par les PNJ. De plus, pour ajouter de la complexité, chacun des quatre personnages jouables sera plus à même d’affronter certaines situations que d’autres selon les points qu’il possède dans les différentes statistiques du jeu.

Un aspect coop qui a l’air bien sympa !

Les différents joueurs devront alors jouer sur ce fait pour prendre la relève de leur partenaire de jeu si ces derniers n’ont pas la bonne statistique pour relever une épreuve. Cette complicité est alors assez bien exploitée et on a eu du plaisir à parcourir la petite map d’intro présente dans la démo bien que l’on puisse rapidement faire le tour de celle-ci au bout d’une demi-heure de jeu. S’il est toutefois possible de profiter du jeu en solo en choisissant de contrôler de un jusqu’à quatre personnages tout seul, le jeu demeure clairement plus amusant à plusieurs.

Suivre quatre cheminements d’aventures différents est clairement plus profitable lorsque vous n’êtes pas seul maître à bord à contrôler les faits et gestes de tous les acteurs de l’histoire. Néanmoins, d’après les premières informations du jeu et la courte démo que l’on a pu faire de bout en bout, il semblerait que celui-ci adopte un format de parties courtes, avec des runs d’une heure, correspondant à l’écoulement de toutes les semaines, ou tours de jeu, dont nous avons pu parler précédemment.

Il faut bien avouer que la durée des parties semblent un peu courte surtout lors d’une run à 4 joueurs se déroulant à tour de rôle. En effet, chacun se verra plus spectateur que acteur dans une telle partie qui s’écoulera peut-être trop rapidement. Dans cette situation, chaque personne n’aura alors que très peu d’occasions d’avoir des moments forts ou marquants. C’est en tout cas l’impression que l’on a eu durant cette démo même s’il faudra voir si ce constat est le même lors d’une partie sur le jeu final. On espère aussi qu’un fil conducteur se présente lors des différentes runs afin de relier un minimum chaque boucle de jeu à la précédente.

De plus, si le jeu se définit en tant que RPG narratif, il faut noter que le côté accessible du titre s’insinue dans le côté RPG ici très simplifié. De ce que l’on a pu voir pendant cette démo, il ne faudra pas trop chercher de profondeur dans les mécaniques du titre qui ont l’air de se résumer à choisir différentes options de dialogue pour s’octroyer le plus de chance de réussite selon les stats de son personnage. Encore une fois, difficile de se faire un avis définitif au vu du peu que l’on a pu arpenter dans cette démo.

Difficile de se prononcer tellement la démo qui nous a été présentée était courte. On a eu un bref aperçu du gameplay du jeu qu’il nous est encore difficile de juger. Il faudra voir comment le titre articule ses parties et voir si les mécaniques de jeu et l’utilisation des statistiques diversifieront un peu leur approche dans le futur. Il faut en effet recontextualiser cette preview. Nous n’avons pu arpenter qu’une première demi-heure de durée de vie au sein d’une même carte et d’un même scénario. Le peu que l’on a pu en tirer nous a cependant paru bien plaisant sur l’expérience simple et agréable qui a l’air de se dégager de ce Baladins.