Baladins : un nouveau RPG narratif multijoueur s’annonce

En ces temps de « Game Developers Conference », de nombreux jeux indépendants profitent de cette période pour annoncer leur nouvelle production. C’est le cas ici de Baladins, un jeu de rôle narratif multijoueur développé par le studio français Seed by Seed.

De la graine de champion ?

Après un premier jeu coopératif, Pile Up!, Seed by Seed reste dans cet esprit de camaraderie avec Baladins. Il est présenté comme un jeu de rôle multijoueur jusqu’à 4 où l’on « choisit sa propre histoire ». Le titre semble donc offrir une certaine liberté et un ton assez décalé puisqu’en tant que Baladin, votre but est surtout de vous amuser. Du chant, de la danse, de la cuisine, mais aussi de la résolution de quêtes plus classiques semble-t-il.

Le teaser vous donne un petit aperçu de l’ambiance d’autant que la direction artistique a de quoi séduire. Même si nous avons droit à quelques captures d’écran, il faudra attendre du gameplay pour voir une idée plus concrète, mais sachez que vous aurez la possibilité de choisir parmi les 4 héros que l’on peut observer en vidéo. Chacun possède une compétence unique assez originale allant de la cuisine aux feux d’artifice, en passant par la Luxomancy (une magie très utile pour réparer les lampes apparemment). Après ça, vous serez plongé dans une session où vous déciderez de votre destin via un système d’exploration au tour par tour.

Visiblement la rejouabilité sera une composante majeure puisqu’on nous promet des runs d’une heure environ.

Baladins ne possède pas encore de date de sortie, et il est pour l’instant prévu uniquement sur PC via Steam.