Baladins : Le RPG narratif présente son gameplay pour la toute première fois en vidéo

Annoncé lors du MIX 10th Anniversary Showcase, Baladins a su attirer l’oeil grâce à sa promesse alléchante de RPG narratif pas comme les autres, et surtout grâce à sa jolie cinématique qui présentait un peu plus l’univers graphique du titre. Le studio Seed by Seed fait aujourd’hui un crochet de côté de l’AG French Direct pour nous en dire plus sur le gameplay de son prochain titre, que l’on peut admirer dans une nouvelle vidéo.

Une boucle temporelle narrative surprenante

Dans ce trailer dynamique, on a donc un meilleur aperçu du gameplay de Baladins, qui reprend le principe du jeu de plateau et qui nous demande d’effectuer de nombreux choix qui vont façonner toute notre aventure.

Jouable jusqu’à 4, le titre nous fait incarner des héros atypiques, des saltimbanques chargés d’amuser la société, comme un danseur ou un artificier, qui vont devoir explorer les contrées de Gatherac pour y trouver moult secrets, et surtout pour arrêter un dragon qui menace le temps lui-même. Au fur et à mesure des parties et des quêtes que l’on effectue, on en apprend un peu plus sur l’histoire, le tout entre amis ou en solo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Baladins, une interview autour du projet sera bientôt disponible, tandis que vous pouvez déjà soutenir le studio en vous rendant sur la page Kickstater du jeu.