Nintendo dévoile l’unboxing de la Switch Animal Crossing : New Horizons

Dès l’annonce de l’édition spéciale Animal Crossing : New Horizons pour la Nintendo Switch, les fans de la licence se sont rués sur la console. Nintendo a donc bien compris l’engouement autour de cette version limitée de sa machine et propose, pour faire patienter, de jeter un oeil plus en détails sur cette console avec un unboxing.

Une longue vidéo pour la console

Si vous aussi vous ne pouvez plus attendre de voir à quoi ressemblera cette édition spéciale, vous serez certainement ravis de l’examiner sous toutes les coutures grâce à cette vidéo de presque dix minutes. On peut donc découvrir cette très jolie console, ainsi que ces Joy-Con qui en font rêver plus d’un.

Animal Crossing : New Horizons sera disponible dès le 20 mars prochain sur Switch. N’hésitez pas à consulter les divers sites proposant la console à la précommande, quand des stocks seront de nouveau disponibles.