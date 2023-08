An Ankou : Le prochain jeu des créateurs de Foretales sortira en accès anticipé le 17 août

Si vous avez été attentifs à notre dernier AG French Direct, le nom d’An Ankou vous dit peut-être quelque chose, puisque le rogue-like d’Alkemi Games avait été présenté durant notre dernière émission. Un projet développé à vitesse grand V pour le studio derrière l’excellent Foretales, qui revient ici dans un tout autre genre. On nous promettait une période d’accès anticipé pour le mois de juillet, mais il faudra finalement attendre deux grosses semaines de plus pour mettre la main sur le titre.