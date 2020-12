Among Us sortira sur Xbox One et Xbox Series X | S en 2021

Disponible sur Switch depuis le 15 décembre et sur le Xbox Game Pass PC depuis hier, Among Us sera jouable l’année prochaine sur Xbox One et Xbox Series X | S.

Plus d’infos à venir prochainement

Comme l’indique le compte Twitter officiel du service de Microsoft, « Among Us arrivera sur le Game Pass dès son lancement sur les consoles Xbox, ce qui prouve également que nous ne sommes certainement pas l’imposteur ». Notez que la date de sortie exacte n’est pas encore connue. Elle sera communiquée « dès que possible. »