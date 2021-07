Among Us détaille le contenu de ses différentes éditions physiques et collectors

On savait déjà que Among Us allait s’offrir des versions physiques pour célébrer son arrivée sur les différentes consoles, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de choix. Just For Games annonce aujourd’hui le détail des versions collectors du jeu, avec des précommandes qui ne devraient plus tarder.

La liste des éditions collectors

On en sait pas quand arriveront ces différentes versions, si ce n’est plus tard dans l’année. Just For Games nous présente ainsi trois éditions collectors pour Among Us, avec des goodies qui seront certainement prisés par les fans.

Édition Crewmate

Le jeu de base Among Us et tous les DLC suivants : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier.

Contenu téléchargeable exclusif à la version physique

Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Feuille d’autocollants Syndrome de l’imposteur, par Alyssa Herman

Une des douze cartes d’accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane

Code utilisable pour obtenir 6 fonds d’écran pour PC et smartphone d’Amy Liu, de chez Innersloth

Édition Impostor

Tout le contenu de l’Édition Crewmate

Boîtier Édition Impostor en édition limitée

Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Pin’s tournant en émail « Tournoyer dans l’espace » de Cynthia Her

Édition Ejected

Tout le contenu de l’Édition Impostor

Boîtier Édition Ejected en édition limitée

Steelbook édition limitée de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Couverture en polaire Coéquipier de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Bonnet Imposteur rouge de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio

Gardez donc un oeil sur les différentes précommandes sur le site du distributeur lorsque celles-ci seront ouvertes.