Dans un communiqué de presse sorti aujourd’hui à l’occasion du CES 2020, la célèbre entreprise que l’on ne présente plus, Amazon a annoncé un nouveau produit dans la catégorie des barres de son : la TCL TS8011. En septembre dernier, Amazon avait annoncé sa barre de son Nebula en partenariat avec Anker et récidive donc avec une nouvelle déclinaison avec un partenaire différent.

Qu’est-ce que la Fire TV Edition ?

Qu’est-ce qu’une barre de son Amazon Fire TV ? Car si on connait bien le Fire Stick TV qui permet, à la manière d’un Chromecast, de rendre son écran « intelligent » en accédant à tout un tas d’applications, on se demande ce que peut bien vouloir dire cette appellation sur une barre de son. Et bien justement les fonctions de la Fire Stick TV sont intégrées à l’enceinte qui rendra votre écran plus « smart » en plus de délivrer un son de meilleure qualité.

Vous aurez accès aux fonctionnalités d’Alexa, l’intelligence artificielle de Amazon comme la recherche vocale par exemple. Vous aurez également accès à des applications comme Amazon Prime Video ou d’autres applications très connues et utilisées comme Netflix ou encore YouTube.

Un support du Dolby Atmos

Mais le plus intéressant est que Amazon travaille avec ses partenaires afin d’apporter moult améliorations sur ces produits en y ajoutant des spécificités plutôt intéressantes comme le support du format audio Dolby Atmos.

En plus d’obtenir le support Dolby Atmos, qui est conçu pour créer un champ sonore 3D sans avoir forcément besoin de beaucoup de haut-parleurs, les barres de son Fire TV seront également améliorées avec un contrôle plus simple des appareils compatibles, le switch de ports HDMI et la commande vocale.

Prix et disponibilité Amazon Fire TV

Si vous voulez réserver votre exemplaire, sachez que l’Amazon Fire TV est disponible à la précommande pour une livraison « prochainement » selon le revendeur. Pour ce qui est du tarif, son prix de lancement est de 209.99€, ce qui reste relativement honnête au vu de ses fonctionnalités et de la technologie embarquée.

Concernant la disponibilité, aux Etats-Unis et au Canada, la sortie est fixée au 18 février 2020 d’après la division américaine. Pour ce qui est de l’Europe, il faudra apparemment se montrer un peu plus patient et attendre plus d’informations pour connaitre les dates exactes de livraisons sur le vieux continent. Mais on suppose que la date ne sera pas trop éloignée.