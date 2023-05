Alone in the Dark sortira le 25 octobre et surprise, une démo est disponible

Réunion au sommet

Il y a beaucoup à dire de cette vidéo, mais l’une des informations les plus marquantes concerne évidemment le casting choisi par les équipes de Pieces Interactive. À la barre, dans le rôle de Edward Carnby, on retrouve le très apprécié David Harbour, notamment connu pour son rôle dans la série Stranger Things. À ses côtés, c’est Jodie Comer qui interprétera Emily Hartwood, une jeune femme que vous avez peut-être aperçu dans le film The Last Duel, par Ridley Scott.

Un casting plutôt prestigieux, qui s’offre une modélisation in-game plutôt convaincante, du moins de ce que l’on a pu en voir jusque là. Reste à savoir si le restant des personnages connaîtra un traitement satisfaisant. Ce que l’on peut dire, en tout cas, c’est que le travail de remake semble tenir le bon bout. Notamment grâce au concours de Monsieur Frédérick Raynal, géniteur du premier Alone in the Dark, qui s’est entretenu avec les équipes sur sa vision de la franchise.

L’autre nom à retenir, c’est celui de Jason Köhner, l’homme derrière la bande sonore du jeu. Dans le trailer, il est indiqué que Alone in the Dark prend place entre la première guerre mondiale, et la grande dépression. Une période qui aura connu l’explosion du jazz, que l’on trouvera ici sous sa forme la plus sombre, que le musicien décrit comme du Doom Jazz. Et c’est vrai qu’à l’oreille, on comprend rapidement d’où lui vient ce terme. Quoi qu’il en soit, chapeau bas pour l’esprit de cohérence, et la prise de risque.

Quoi de neuf dans l’obscurité ?

Cette nouvelle édition de Alone in the Dark, plutôt pensée comme un véritable remake de l’original paru en 1992, semble à première vue reprendre une trame assez similaire à ce que l’on connaît. Jeremy Hartwood a disparu, et la jeune Emily, sa sœur, fait équipe avec un détective, Edward Carnby, pour le retrouver. Les développeurs promettent que l’accent sera placé sur l’angoisse, et l’aspect oppressant du manoir, qui sera le théâtre d’une grande partie des événements.

Dans le même ordre d’idée, ledit manoir devrait proposer des pièces assez exiguës, dans le but de faire naître un sentiment de suffocation chez le joueur, pour le faire se sentir piégé entre ces murs. Une riche idée, à n’en point douter, qui détonne complètement face à la proposition du reboot de 2008, plus tourné vers l’action et le spectaculaire, au détriment d’une horreur qui disparaissait derrière une mise en scène très cinématographique.

Ici, rien de tout cela. On semble nous promettre, à demi mot, une expérience plus intimiste, plus proche de la vision originale de Frédérick Raynal, et plus que jamais tournée vers l’horreur. Le mot d’ordre semble être « atmosphère », et si l’on nous promet des combats contre de putrides apparitions, il est aussi sous-entendu que ceux-ci revêtiront une importance moindre en comparaison à l’exploration et aux énigmes. D’ailleurs, les affrontements s’annoncent compliqués, et les développeurs expliquent que chaque balle compte. Comme chez tout Survival Horror à l’ancienne en somme !

Quelques infos à retenir

Bien entendu, la plus grosse information à retenir de cette présentation vidéo demeure la date de sortie du jeu, annoncée pour le 25 octobre prochain. Alone in the Dark est prévu pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et aucune version old gen ne verra le jour. Que les petits budgets se rassurent, le titre de Pieces Interactive sera vendu 59,99 euros. À ce propos, toute précommande offre l’accès à un set de costumes / skins des personnages originaux, issus du jeu de 1992.

L’autre grosse info, c’est l’apparition dès aujourd’hui d’une démo jouable sur PC et consoles, qui ne place pas le joueur dans la peau de l’un des deux héros du titre, mais plutôt aux commandes d’une jeune fille devant poster une lettre. Une idée un brin farfelue, qui permettra aux intéressés de découvrir plus en profondeur l’ambiance proposée par Alone in the Dark, et ce sans risquer de se faire gâcher un pan de scénario. Pas bête.