AG Hebdo – Xbox Series S dévoilé, EA Play débarque dans le Game Pass, Ubisoft Forward…

Comme chaque semaine sur notre chaîne Twitch « AGTV », nous revenons sur l’ensemble de l’actualité et des sorties vidéoludiques. L’AG Hebdo est une émission qui prend place chaque jeudi soir à partir de 20 heures. Cette semaine, nous revenons sur toutes les récentes annonces autour de la Xbox Series S, de l’arrivée de l’EA Play dans l’offre Xbox Game Pass, ainsi que la soirée Ubisoft Forward.

AG Hebdo – 10 septembre 2020

Une soirée sous le signe de l’Ubisoft Forward, que nous avons couvert en direct avec vous pour parler des différentes annonces. Nous avons aussi pris le temps de décortiquer l’actualité plutôt chargée de cette semaine avec de grosses annonces du côté de Microsoft notamment. En effet, la console 100% digitale a enfin été dévoilé officiellement par la firme américaine. La Xbox Série S sera donc disponible le 10 novembre prochain.

On nous annonce aussi que le Xbox All Access sera disponible en France, et que l’offre du Game Pass s’agrandit avec l’arrivée dans son catalogue des jeux disponibles dans l’EA Play, et le tout sans frais supplémentaires. Nous avons donc pris le temps de débriefer tout ça, avant de faire le tour du reste de l’actualité de cette semaine. Si vous souhaitez revoir uniquement la rediffusion de l’Ubisoft Forward, voici la vidéo :

