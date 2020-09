La Xbox Series X et la Xbox Series S se dévoilent à travers plusieurs photos

Suite à l’annonce de la Xbox Series S et à celle du prix de la Xbox Series X, Microsoft n’a pas tardé pour nous abreuver d’informations concernant ses prochaines consoles. Aujourd’hui, ce sont plusieurs rédactions qui ont reçu un mockup des deux machines, autrement dit un modèle 3D qui permet de mieux examiner le look des consoles.

Les consoles sous tous les angles

Cela permet ainsi de voir les deux consoles dans des lieux plus familiers, afin de comparer leur taille par rapport à du mobilier maison ou à d’autres consoles. Chez GameSpot par exemple, d’où sont tirées les photos disponibles plus bas, on peut voir la comparaison entre la Xbox Series S et la Series X, dont la première est effectivement bien moins massive que la deuxième.

Cette comparaison s’étend avec la PS4 Pro, la Switch, et même un meuble TV, histoire de vous donner un aperçu pour savoir si les machines s’intègrent bien dans votre salon. L’arrière des consoles est aussi visible, pour bien voir les différents ports présents. On retrouve d’autres comparaison chez The Verge et chez nos confrères de Jeuvideo.com, si vous souhaitez voir d’autres photos et vidéos des deux consoles.