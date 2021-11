Affectus nous plonge dans son monde cyberpunk avec son trailer d’annonce

Les univers cyberpunk ont la côte en ce moment, et cela donne de l’inspiration à de nombreux développeurs. Lors de notre édition de mars de l’AG French Direct, on avait notamment pu découvrir l’intriguant Wild Dose, et pour cette édition de novembre, Affectus Games nous présente son projet de RPG ambitieux.

Un RPG aux choix multiples

Affectus se présente donc comme un RPG qui mêle action, infiltration, et choix cornéliens à prendre. On incarne alors Jax, un avatar que l’on peut personnaliser, qui va évoluer dans une mégalopole où la seule façon de ressentir des émotions positives est de prendre une drogue nommée Affectus.

Comme tout bon RPG qui se respecte, vos choix façonneront votre aventure et l’orientation de votre personnage, avec des compétences à choisir. Vous serez alors libre d’orienter votre approche comme bon vous semble, en tirant sur tout ce qui bouge ou en s’infiltrant discrètement pour en venir à vos fins, notamment à l’aide du piratage.

Le prologue d’Affectus sera disponible début 2022 sur Steam, et une démo est déjà disponible. N’hésitez pas à ajouter le jeu sur votre liste de souhaits afin de le soutenir. Pour ne rien manquer sur l’AG French Direct, retrouvez notre page dédiée à l’événement. Vous pouvez également retrouver tous les jeux de l’AGFD chez notre partenaire GOG.com ou sur la page Steam.