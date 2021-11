Affectus

Affectus est un RPG d'action-infiltration à ambiance cyberpunk. On y incarne Jax, un personnage customisable qui se réveille sans sa mémoire dans une ruelle d'une mégalopole nommée Tribus. Cette dernière est victime de la propagation d'un virus qui bloque toute émotion positive. Le seul moyen de ressentir quelque chose, au moins temporairement, est une drogue du nom d'Affectus. Il faudra donc enquêter sur la situation et faire la lumière sur une conspiration. En plus de pouvoir choisir entre combat et infiltration, vous pourrez façonner la personnalité de Jax via les différents dialogues disponibles ce qui aura un impact sur le déroulement de l'histoire.