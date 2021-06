Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, quid du multijoueur ?

Il ne vous aura probablement pas échappé si vous avez regardé la conférence E3 de Nintendo et que vous avez grandi avec une Game Boy Advance entre les mains, Advance Wars est de retour ! Et ce par le biais d’une compilation remasterisée des deux premiers jeux. Une riche idée, qui laissait encore planner le doute concernant ses modes multijoueur… jusqu’à aujourd’hui !

Le saint graal ?

Véritables indispensables de la Game Boy Advance, au même titre que les Golden Sun ou encore les Fire Emblem, Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising ont connu deux suites sur Nintendo DS. Malheureusement, après un quatrième opus qui laissa de nombreux fans de marbre, la licence de Intelligent Systems disparut tout simplement des radars. Au profit d’un Fire Emblem qui gagna en puissance au cours de l’ère 3DS, et d’un Code Name S.T.E.A.M. sympathique mais pas transcendant.

Tandis que nous avions déjà bien été renseignés concernant ce que contiendrait Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, à savoir tout le contenu des deux opus originaux à priori, il restait à clarifier la question du multi. Que les fans se rassurent, la compilation permettra des parties en ligne ainsi qu’en local, et ce jusqu’à quatre joueurs. Reste encore à savoir s’il sera possible, là aussi, de jouer à plusieurs sur la même console, en se la passant à tour de rôle. Un mode dont les fans de la première heure se rappellent certainement.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop de la Switch. Il faudra néanmoins attendre le 3 décembre 2021 pour pouvoir y poser les mains.