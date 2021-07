One Piece : L’adaptation de l’anime que l’on aimerait avoir en jeu vidéo

Véritable monument du manga, One Piece est rapidement devenu un grand du genre Shonen aux côtés de Dragon Ball. Créé par Eiichiro Oda, il est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis 1997, mais il est surtout celui qui vend le plus de tomes dans le monde entier. Depuis, on ne compte plus les chapitres et les épisodes d’anime actuellement diffusés en streaming. On y suit les aventures de Luffy et de son équipage dans un monde dominé par les mers et en plein âge d’or de la piraterie.

Notre héros va ainsi parcourir les océans dans le but de devenir le prochain roi des pirates. Plus qu’un bon pitch, c’est surtout l’univers, et les très nombreux personnages mis en place par Oda qui font de One Piece un monstre dans son domaine, sans oublier son humour et ses nombreux combats dantesques. Bien évidemment, l’œuvre a bénéficié d’une adaptation en anime par la Toei Animation que vous pouvez retrouver en streaming sur ADN dans son intégralité. Mais qu’en est-il des jeux vidéo ?

Du bon fan service mais pas plus

Actuellement en plein arc dans le pays de Wano (ou Pays des Wa), les fans de One Piece attendent beaucoup de ce point culminant du manga (on rappelle que le mangaka avait déclaré que l’on arrivait bientôt au dernier arc, même si le point final ne sera sans doute pas avant quelques années). L’anime bénéficie d’un traitement à la hauteur pour cet arc, d’autant que nous sommes dans une ambiance très importante pour le pays d’origine puisqu’elle est empruntée au Japon féodal. On aimerait donc qu’en plus du manga et de l’anime, un futur jeu One Piece du même calibre qui puisse nous nous immerger dans cet île.

La série a pourtant su nous pondre des adaptations réussies offrant une jolie dose de fan service. On pense notamment aux One Piece : Pirate Warriors, aux One Piece Ulimited Cruise ou encore à One Piece : Unlimited World Red. Grâce à ces titres, les fans peuvent ainsi revivre les meilleurs moments de la série avec des titres souvent axés sur les combats, en plus de profiter de scénarios originaux. D’autres étaient soit moyens, soit décevants mais on retient surtout la plus grosse déception de ces dernières années : One Piece : World Seeker. Un rêve pour les afficionados puisqu’il s’agissait d’un Action-RPG en monde ouvert assez ambitieux.

Le jeu One Piece que l’on aimerait avoir

One Piece est une œuvre qui pèse assez pour que l’on espère voir un jour un titre qui dépassera le fan service habituel. Bien que le rêve d’un jeu en monde ouvert où l’on explorerait l’intégralité de Grand Line parait presque utopique, on peut au moins espérer ce genre de choses uniquement dans le cadre de Wano. Une fois que l’anime aura terminé de diffuser l’arc en entier, on ne serait pas contre un nouveau RPG en monde ouvert qui couvrirait toutes les histoires et les différents combats tout en nous laissant explorer les différents recoins de l’île.

En espérant cependant que les erreurs du passé servent à nous donner un jeu très ambitieux. Pour ceux qui connaissent la topographie, Wano Kuni ferait un magnifique terrain de jeu d’autant que l’île regorge de lieux assez variés. Un véritable petit Japon revisité par Oda à la sauce pirate, qui mélange une certaine beauté avec quelque chose de plus sombre à cause de l’influence du terrible Kaido sur la région. Si les adaptations arrivent à retranscrire l’esprit du manga et particulièrement les combats, on attend celui qui nous donnera le frisson de l’aventure et de la découverte avec un monde bien construit, et avec tout l’équipage jouable et pas seulement Luffy, car ne pas jouer Zoro dans un tel projet serait évidemment regrettable.

Qui pour réaliser ce projet fou cependant ? Peu de studios viennent en tête pour un tel jeu, mais on en vient forcément à penser à CyberConnect2, qui s’est déjà aventuré sur ce terrain avec Dragon Ball Z Kakarot. On espère que la dernière génération de console pourra réaliser ce rêve qui est un peu le One Piece des joueurs fans du pirate. En attendant, il est possible de retrouver l’anime en streaming chez ADN pour y voir la suite de l’arc Wano.