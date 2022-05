Acquire (Way of the Samurai, Tenchu) organisera sa propre conférence le 5 juin à 13h en France

State of Play, Summer Game Fest, PC Gaming Show, Xbox & Bethesda Showcase… depuis plusieurs jours et même semaines maintenant, le calendrier des conférences vidéoludiques du mois de juin ne cesse de se densifier. Et ce n’est pas fini car Acquire, studio japonais notamment connu pour posséder dans son catalogue les licences Way of the Samurai et Tenchu, organisera son propre « Game Show » ce dimanche 5 mai à 13h en France.

Ce serait le bon moment pour teaser le retour de Tenchu non ?

Diffusé uniquement en japonais sur YouTube, l’évènement sera présenté par Chiaki Matsuzawa en compagnie de plusieurs invités dont Haruka Yamazaki, doubleur original de Kati Raikkonen dans Akiba’s Trip: Undead & Undressed, GatchmanV, le président d’Acquire, et Takuma Endo, son PDG. Concernant le programme, l’entreprise nippone n’a malheureusement partagé aucune information sur le sujet.

D’après Gematsu, on devrait au minimum avoir droit à l’annonce officielle de Class of Heroes Quest, un jeu de simulation et de stratégie mettant en scène des étudiants dans un univers fantasy, dont l’existence a été repérée la semaine dernière en Corée. Avec de la chance, Acquire profitera également de l’occasion pour teaser le retour de la célèbre franchise Tenchu. Rendez-vous ce week-end pour le savoir.