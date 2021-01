Acquire présente une nouvelle licence et aimerait faire revenir Tenchu sur PS5

Lors des bilans de fin d’année, le studio Acquire avait annoncé qu’un nouveau jeu serait révélé à l’occasion du numéro du 7 janvier du Famitsu. On a aujourd’hui quelques détails, avec en plus de cela des souhaits de la part du directeur du studio, qui aimerait faire revivre la licence Tenchu, selon les propos relayés par Gematsu.

Un retour espéré mais difficile

Mais avant cela, c’est Zangetsu no Sakyuu qui a été annoncé, et qui sera un RPG 3D sur PC, PS4 et Switch avec des mécaniques de hack’n slash, qui comportera des donjons et des monstres avec une direction artistique mettant en avant le style japonais de la peinture à l’encre. Le jeu serait tout d’abord publié gratuitement, mais ne serait jouable pas dans son entièreté, et une version payante devrait être ensuite disponible pour débloquer l’intégralité du titre.

Takuma Endo, directeur du studio, a ensuite fait mention de son amour pour la licence Tenchu, qu’il aimerait voir revenir sur PS5 si cela était possible. Le studio avait enregistré la marque « Stealth Assassin » récemment, mais rien n’est encore en projet. Il explique alors qu’il serait pour le moment difficile de faire revenir la licence, mais que l’envie est visiblement là.

Pour ce qui est du reste du catalogue d’Acquire, on apprend que Gladiux est toujours bien en développement, et qu’une marque de jeu indés pourrait voir le jour très prochainement, avant la fin de l’année 2021. On attendra maintenant la version papier du Famitsu pour avoir plus de détails et d’images.