PlayStation : Le prochain State of Play aura lieu le 2 juin

Microsoft a annoncé depuis pas mal de temps la date de sa conférence, et on se demandait maintenant si Sony allait attendre septembre et son supposé PlayStation Showcase avant de reprendre la parole, quitte à rester silencieux cet été. Mais heureusement pour celles et ceux qui possèdent une PlayStation, ça ne sera pas le cas, puisque Sony vient tout juste d’annonce un nouveau State of Play que l’on imagine être riche en annonces.

Quand aura lieu le prochain State of Play ?

On sait maintenant que le prochain State of Play de PlayStation aura lieu le jeudi 2 juin prochain, à 23h59 précisément (heure française). Si l’horaire de la présentation vous laisse songeur, il faut probablement penser que cela a été décidé pour éviter les confusions qu’il y aurait pu avoir avec un rendez-vous donné à minuit, et donc à cheval entre deux jours.

Cette présentation va durer 30 minutes, et va s’attarder sur les jeux d’éditeurs tiers ainsi que les premiers titres du PS VR 2, qui seront ici annoncés. Vous pourrez suivre l’événement sur Twitch ou YouTube.

A quoi s’attendre pour ce State of Play ?

Tout d’abord, étant donné qu’il n’est pas mention de jeux first party (en dehors du PS VR 2), est-ce que cela veut dire que God of War Ragnarok sera absent ? Cela serait tout de même étonnant puisqu’il est censé sortir cette année, mais tout semble indiqué qu’il fera partie des absents, malheureusement.

Forcément, pour les éditeurs tiers, on a qu’une seule idée en tête : Square Enix. Pas pour Forspoken, mais pour, on l’espère, Final Fantasy XVI, qui devait nous présenter des nouvelles durant ce printemps. Quelle meilleure occasion que lors de ce State of Play ?

Pour le PlayStation VR 2, on s’attend à revoir Horizon Call of the Mountain et les autres AAA promis par Sony, qui assure qu’une vingtaine de jeux seront présents au lancement du casque. Peut-être qu’une date pour la sortie du PS VR 2 sera aussi au programme ?

On se donne donc rendez-vous dès le 2 juin à 23h59 pour suivre ça ensemble, et si vous ne pouvez pas, vous retrouverez notre résumé complet et toutes les annonces directement sur notre site après la fin de la présentation.