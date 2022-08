A Plague Tale Requiem : Bonne nouvelle, le jeu ne sortira pas en retard

Ces derniers jours, vous avez sans doute vu les reports s’accumuler. Entre Hogwarts Legacy, High on Life et bien d’autres, on a connu une vraie vague de retards qui nous fait nous dire que personne n’est à l’abri. Du moins sauf les jeux qui passent gold, comme Gotham Knights, et qui ont donc terminé leur développement. Eh bien bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent impatiemment A Plague Tale Requiem, puisque ce dernier aussi vient de passer gold.

Le rendez-vous en octobre tient toujours

True. We're delighted to announce that #APlagueTaleRequiem has gone GOLD 💛✨ We can't wait for you to see what adventures await Amicia and Hugo! Pre-order here: https://t.co/aVKXEjUus0 https://t.co/6bfCHifnhM pic.twitter.com/SxZRTTVocf — A Plague Tale (@APlagueTale) August 19, 2022

Et voilà, le développement d’A Plague Tale Requiem est terminé, et Asobo Studio nous prévient que le jeu vient de passer gold, ce qui veut dire qu’il est prêt pour être distribué en temps et en heure.

Après avoir partagé une longue vidéo de gameplay sur le jeu, le studio nous annonce aujourd’hui cette bonne nouvelle et nous promet que l’on pourra bien retrouver Amicia et Hugo dans quelques semaines, sans craindre que le jeu ne soit repoussé à l’année prochaine comme tant d’autres.

A Plague Tale: Requiem est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch en cloud, et sortira donc bien le 18 octobre 2022.