A Plague Tale: Requiem s’offre une grosse vidéo de gameplay

A Plague Tale: Requiem n’a visiblement pas envie d’attendre la Gamescom pour nous en montrer un peu plus. Le salon allemand va débuter dans un peu moins d’une semaine, mais Focus Entertainment et Asobo Studio préparent déjà le terrain. On découvre aujourd’hui une longue vidéo de gameplay qui s’attarde sur le point de départ et sur le gameplay de cette suite très attendue.

Tour d’horizon sur cette suite

Amicia et Hugo sont de retour et vont une nouvelle fois se confronter à des choses qu’ils auraient bien voulu éviter. Amicia est désormais une féroce guerrière, qui n’hésite plus à tuer ses ennemis, tandis que Hugo essaye de comprendre ses pouvoirs.

Cette vidéo fait donc un beau boulot pour bien nous poser les bases de cette suite, tout en nous présentant plein d’images inédites à découvrir. On peut par exemple avoir un aperçu du système de craft avec de nouveaux outils à fabriquer.

On devrait maintenant revoir le titre lors de la Gamescom, puisque l’on sait déjà qu’il sera présenté sur le stand Xbox, avec sans doute encore plus de gameplay à l’appui.

A Plague Tale: Requiem est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch en cloud pour le 18 octobre 2022.