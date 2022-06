A Plague Tale Requiem : Gameplay, date, histoire… Tout savoir en 6 minutes

Annoncé lors de la conférence Xbox à l’E3 2021, A Plague Tale: Requiem a rapidement rejoint les titres que l’on attend le plus à la rédaction. Il faut dire que le précédent opus, A Plague Tale: Innocence, avait été très bien reçu à la sortie et montrait déjà un énorme potentiel. On est donc forcément très curieux de voir ce que cette suite proposera.

Présenté à plusieurs reprises tout au long du mois de juin, le titre a également dévoilé sa date de sortie et douze minutes de gameplay il y a peu, l’occasion pour nous de vous résumer tout ce que l’on sait dans cette vidéo AG Summer, notre programme pour l’été. Pour rappel, A Plague Tale: Requiem est prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch en cloud pour le 18 octobre 2022.