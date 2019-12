AG Awards 2019 : Toutes les récompenses des meilleurs jeux de l’année

Comme chaque fin d’année, nous organisons les AG Awards 2019. Avec ces derniers, nous proposons de nombreux dossiers sur ce qui s’est passé au cours de l’année mais nous élisons également les meilleurs jeux selon différentes catégories. Plusieurs prix sont attribués et nous récompensons les titres les plus marquants de 2019. Les résultats sont tombés, les voici.

Ainsi, comme d’habitude, les AG Awards 2019 sont organisés de la façon suivante : un vote de l’équipe et un vote des lecteurs. Vous avez été nombreux cette année, plusieurs milliers, à élire les meilleurs jeux de l’année.

Le vote de l’équipe

Prix par catégories de jeux

Meilleur jeu de course : Crash Team Racing Nitro-Fueled

Meilleur jeu de sport : PES 2020

Meilleure ambiance horrifique : Resident Evil 2 Remake

Meilleur jeu de combat : Mortal Kombat 11

Meilleur jeu de gestion/simulation : Planet Zoo

Meilleur jeu de stratégie/tactique : Fire Emblem Three Houses

Jeu de tir : Metro Exodus

Meilleur RPG : Disco Elysium

Meilleur jeu d’action : Sekiro

Meilleur jeu aventure/narratif : A Plague Tale Innocence

Meilleur jeu plateforme : Catherine Full Body

Meilleure production indépendante : Disco Elysium

Meilleure expérience en réalité virtuelle : No Man’s Sky Beyond

Meilleur jeu mobile : Call of Duty Mobile

Prix spéciaux :

Meilleur jeu canapé : Heave Ho

Meilleur jeu coopératif : Borderlands 3

Meilleur scénario : Death Stranding

Un régal pour les oreilles : A Plague Tale

Baffe artistique : Death Stranding

Le meilleur du meilleur :

Déception de l’équipe : Anthem

Révélation de l’année : Baba is You

Jeu le plus attendu 2020 : Cyberpunk 2077

Et le Jeu de l’année 2019 : Sekiro

Le vote de la communauté

Comme tous les ans, on vous propose également de voter pour les jeux qui vous ont surpris pendant l’année. Cette fois-ci, nous avons récolte plus de 30.000 votes. Oui, c’est un record absolu sur ActuGaming, et cela permet d’avoir des résultats qui symbolisent grandement vos préférences.

Vous retrouverez ici les résultats des meilleurs jeux de l’année selon la communauté.

Prix par catégories de jeux

Déception de la communauté : Anthem

Anthem Jeu le plus attendu 2020 : Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Jeu de l’année de la communauté : A Plague Tale Innocence

Meilleur jeu de course

Crash Team Racing Nitro-Fueled (48.6%) F1 2019 (15.1%) Team Sonic Racing (9.6%)

Meilleur jeu de sport

PES 2020 (24%) Ring Fit Adventure (20.8%) FIFA 20 (20%)

Meilleure ambiance horrifique

Resident Evil 2 Remake (73.8%) Blair Witch (9.7%) Man of Medan (6.2%)

Meilleur jeu de combat

Mortal Kombat 11 (54.3%) Dead or Alive 6 (16.5%) Samurai Shodown (11.%)

Meilleur jeu de gestion/simulation

Planet Zoo (40.8%) Anno 1800 (23.3%) Football Manager (10,7%)

Meilleur jeu de stratégie/tactique :

Fire Emblem Three Houses (65.1%) Total War Three Kingdoms (11.3%) Wargroove (8.5%)

Jeu de tir

Call of Duty Modern Warfare (24.4%) Borderlands 3 (22.7%) Metro Exodus (22.5%)

Meilleur RPG

Kingdom Hearts 3 (25.6%) Dragon Quest XI S (17.4%) The Outer Worlds (16.9%)

Meilleur jeu d’action

Sekiro (20.8%) Star Wars Jedi Fallen Order (14.3%) Days Gone (11.7%)

Meilleur jeu aventure/narratif

A Plague Tale Innocence (53.6%) Death Stranding (21.1%) Zelda : Link’s Awakening (12.7%)

Meilleur jeu plateforme

Super Mario Maker 2 (36,9%) Catherine Full Body (17.9%) Trine 4 (11.9%)

Meilleure production indépendante

Disco Elysium (14.6%) Outer Wilds (13.6%) Katana Zero (10.7%)

Meilleure expérience en réalité virtuelle

No Man’s Sky Beyond (47.2%) Blood & Truth (30.2%) Vader Immortal A Star Wars Series (7.5%)

Meilleur jeu mobile

Call of Duty Mobile (22.6%) Mario Kart Tour (19.4%) Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac (17.2%)

Prix spéciaux :

Meilleur jeu familial/canapé

Luigi’s Mansion 3 (44.2%) Heave Ho (18.6%) Super Mario Maker 2 (13.3%)

Meilleur jeu coopératif

Borderlands 3 (34.5%) Apex Legends (22.4%) The Division 2 (13.8%)

Meilleur scénario

A Plague Tale Innocence (46.9%) Death Stranding (22.1%) Life is Strange 2 (11.7%)

Un régal pour les oreilles

A Plague Tale Innocence (29.3%) Kingdom Hearts 3 (26.1%) Death Stranding (17.8%)

Baffe artistique

A Plague Tale Innocence (41.7%) Death Stranding (18.9%) Zelda Link’s Awakening (15.2%)

Et voilà, vous savez tout ! Ou presque. Etant donné que la compétition a été rude pour le titre de GOTY, on vous met met quelques statistiques supplémentaires.

Voici le pourcentage de vote pour la catégorie jeu de l’année de la communauté :

A Plague Tale Innocence : 22.5% Sekiro Shadows die Twice : 21.9% Death Stranding : 21.2% Resident Evil 2 Remake : 20.6% Disco Elysium : 10.8% Kingdom Hearts 3 : 2.9%

C’est tout pour ces AG Awards 2019. Ou presque. On vous donne rendez-vous sur notre section dédiée pour des tops, des dossiers de fin d’année et bien d’autres joyeusetés.