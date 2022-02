Découvrez en vidéo 22 jeux en open world qui sortiront en 2022 et plus tard

Les mondes ouverts ont décidément la cote depuis plusieurs années, et les projets d’open-world se multiplient à tour de bras, avec de plus en plus de licence qui s’essayent à ce phénomène. L’année 2021 n’a pas manqué de jeux de ce type à se mettre sous la dent, mais l’année 2022 promet d’être encore plus chargée.

Si l’on a déjà pu en avoir un aperçu avec notamment Horizon Forbidden West, bien d’autres mondes ouverts s’apprêtent à débarquer dans les prochaines semaines, l’occasion pour nous de faire le point en vidéo sur les jeux en open-world les plus attendus pour 2022 et les années à venir, histoire d’avoir un petit tour d’horizon des jeux à guetter du coin de l’œil lorsque l’on est fan du genre.