Steam Néo Fest : Voici une sélection de quelques démos à ne pas manquer

Cela fait quelques années que Valve nous propose, avec son Steam Néo Fest (ou Steam Next Fest), un événement pétri de démos où l’on peut également échanger avec des développeurs et assister à de nombreuses diffusions en direct. 2023 ne dérogera pas à la règle et ce sont encore des centaines de titres qui se dévoilent le temps d’une semaine, jusqu’au 13 février.

Certains n’en sont pas à leur première apparition, d’autres affoleront sans doute les radars des amateurs et amatrices d’indé. Face à ce tourbillon de jeux, nous proposons une petite liste non-exhaustive de ceux qui mériteront assurément le coup d’œil.

Darkest Dungeon II

Darkest Dungeon II, la suite du très bon roguelike/RPG a déjà fait pas mal de chemin, lui qui sortira le 8 mai prochain sur Steam et Epic Games Store, au terme d’un accès anticipé d’un an et demi uniquement sur la deuxième plateforme.

Si vous n’avez donc pas participé à celui-ci ou que vous ne jurez que par Steam, le Néo Fest représente une bonne occasion de tâter les nouveautés du titre de Red Hook Studios. Soyez sûrs que la licence respectera son ADN, aussi satisfaisant qu’impitoyable, avec sa rejouabilité permise par la génération procédurale et le spectre permanent de la mort définitive, planant au-dessus de vos personnages.

Lakeburg Legacies

Lakeburg Legacies se voit, dixit les développeurs, comme un croisement entre Les Sims et Crusader Kings. L’idée est de faire évoluer une population en partant des prémices d’un village pour finir en royaume prospère, en pleine époque médiévale. La gestion des ressources nécessaires aux constructions ne constituera pas votre seule préoccupation, puisqu’il faut aussi gérer les habitants et leurs relations sociales.

Mettre ensemble les bonnes personnes afin de former les lignées les plus à même d’assurer une évolution dans le meilleur sens possible de votre sera donc très important. Mais comme il faut toujours un peu pimenter les choses, même pour un jeu de gestion moins rude que la moyenne, les parties répondent à un système d’événements aléatoires, en plus d’être générées de manière procédurale. Il faudra donc réagir au mieux pour ne pas trop faire vaciller le bon développement de votre petite société. Le titre français de Ishtar Games arrivera durant le deuxième trimestre 2023 sur PC via Steam.

Planet of Lana

Exclusivité console du côté de Microsoft, Planet of Lana se laisse approcher sur sa version PC à l’occasion de ce Steam Néo Fest. Le titre développé par Wishfully, mignon à souhait, se fait désirer depuis 2021 et son annonce au cours du Summer Game Fest. Pouvoir le tester est donc une bonne nouvelle en attendant sa sortie prévue au printemps 2023.

Le jeu d’aventure 2D où se mêlent plateforme et réflexion devrait, avec sa démo, conforter les attentes des joueuses et joueurs légitimement motivées par ses aspects visuels et sonores. C’est aussi l’occasion d’expérimenter la relation entre Lana et Mui, au cœur de ce gameplay de puzzle, et tous deux concernés par l’étrange invasion que subit leur planète. En bref, un futur temps fort de l’indé en 2023 à découvrir en ce moment.

The Last Case of Benedict Fox

Un autre titre indépendant qui aura Day One son heure de gloire sur le Game Pass, c’est The Last Case of Benedict Fox. Sans doute sur le papier un peu moins accessible que son compatriote 2D Planet of Lana, ce metroidvania n’en est pas moins intrigant, bien au contraire.

Inspirée par les travaux de Lovecraft, la production de Plot Twist propose surtout une superbe direction artistique, qui risque d’être davantage mise en valeur par l’exploration et le système d’enquêtes que par les mécaniques de combat. Tout du moins, c’est un aspect qui nécessite un peu d’apprentissage pour être apprécié, et cela tombe bien puisqu’on parle de démo présentes au Steam Néo Fest. Alors allez donc faire connaissance avec Benedict en attendant le 27 avril, jour de la sortie du jeu sur PC, Xbox One et Xbox Series.

Sherlock Holmes the Awakened

Sherlock Holmes: The Awakened, et plus précisément le remake du titre original sorti en 2006, n’en a apparemment plus pour très longtemps puisque sa sortie est toujours vaguement prévue entre février et mars de cette année.

Cette refonte, développée par Frogwares, constitue certes un projet de transition pour le studio, mais se présente comme un remake travaillé d’une aventure qui mettra davantage en valeur la relation Holmes-Watson. Ce retour à un Sherlock jeune, comme celui de Sherlock Holmes: Chapter One, se fera en plus dans des conditions horrifiques et ésotériques avec du Cthulhu dans l’air. Une petite heure nous est accordée sur cette démo qui nous familiarisera un peu avec le jeu d’enquête.

Elypse

Les français de Hot Chili Games proposeront leur metroidvania Elypse au cours de l’année sur PC, PS5, PS4 et Switch. En attendant, vous pouvez tester l’action-plateformer 2D et découvrir un univers sombre menacé par l’Abysse, un fléau qui oblige à sacrifier une personne pour sauver tout un peuple.

Future victime de ce rituel, Fay va tenter de mettre fin à ce cycle morbide, accompagné de son acolyte Nyx, dans une aventure rythmée par un gameplay dynamique et aérien, et bonifiée par une direction artistique attirante.

Chants of Sennaar

En terme de direction artistique, Chants of Sennaar se place là également avec une plongée dans les mythes de Babel et des mystères gravitant autours.

Dans ce titre des développeurs toulousains de chez Rundisc, nous incarnons un Voyageur qui, selon la légende, pourrait unir les Peuples de la Tour qui n’échangent plus les uns avec les autres depuis bien longtemps. En observant, en explorant, en résolvant des énigmes mais aussi en s’infiltrant, on réussira petit à petit à comprendre ces langues anciennes, dont les occurrences s’avèrent très présentes au sein de la Tour et de ses environs, afin de révéler à la lumière du jour une sombre vérité. L’aventure complète arrivera cette année sur PC et Switch.

Meet Your Maker

Behaviour Inc., surtout connu récemment pour son multijoueur asymétrique Dead by Daylight, a également dans les cartons Meet your Maker, prévu pour le 4 avril sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. On change clairement de direction puisqu’ici, on fait face à un FPS qui s’appréciera en de deux manières différentes.

Premièrement, nous incarnons un Gardien de la Chimère destiné à protéger la vie sur Terre, qui doit mettre à l’abri du Matériel Génétique, une ressource extrêmement précieuse, en construisant une base sécurisée et garnie de pièges, bloc par bloc. Ensuite, le jeu prend une tournure FPS et nous invite à aller infiltrer la base des autres joueurs et de voler ce MatGen pour améliorer notre base, et ainsi de suite. Ce chassé-croisé permanent promet de l’action frénétique et de jolis casse-têtes pour établir la meilleure forteresse la plus durable possible.

Mika and the Witch’s Fountain

Mika and the Witch’s Mountain est l’atout pipou de la sélection. Co-développé par Chibig et Nukefist, ce sandbox orienté aventure nous met dans la peau de Mika, une apprentie sorcière comptant bien devenir une magicienne accomplie. Mais ici, pas de combat, comme on pourrait se l’imaginer.

Notre héroïne va plutôt jouer les livreuses auprès des habitants d’une l’île, en chevauchant son balai et en luttant contre les éléments lors de certains trajets. Mais monde ouvert façon bac à sable oblige, le titre indépendant recèlera de quelques secrets et autres histoires à découvrir au fur et à mesure des livraisons. Détente et coloré, Mika and the Witch’s Mountain devrait débarquer cette année sur PC.

God of Rock

Mélange de jeu de combat et de rythme, God of Rock, nous laisse quelques partitions jouables afin de mesurer son potentiel. La petite curiosité de Modus Games nous permettra de choisir parmi une douzaine de combattants pour distribuer des soupes de phalanges à nos adversaires sur fond de musique endiablée à l’input frénétique.

Utiliser tel ou tel type de coup fera varier le tempo, et les plus puissants rendront la piste moins évident à suivre. Avec 40 morceaux composés par les développeurs eux-mêmes, des affrontements en ligne et la possibilité de partager nos propres morceaux, la scène risque d’être enflammée le 18 avril 2023 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.

On pourrait continuer cette liste pendant des heures, mais on vous laissera exprimer votre curiosité. N’hésitez pas à consulter l’ensemble de la sélection du Steam Néo Fest, encore accessible quelques jours, et partagez vos coups de cœur personnels en commentaires !