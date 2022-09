God of Rock

God of Rock est un jeu de combat en 2D mélangé à un jeu de rythme. On peut choisir parmi une dizaine des musiciens les plus célèbres de l'univers pour se livrer un combat sans merci, en prêtant attention au rythme des attaques et en frappant l'adversaire avec le bon tempo. Une jauge spéciale peut être activée pour infliger plus de dégâts, mais cela rend la piste plus difficile à reproduire, tandis qu'une attaque dévastatrice fait office de coup final.