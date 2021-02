Yupitergrad trouve une date de sortie sur le PlayStation VR

Déjà disponible sur PC via l’Oculus Rift et le HTC Vive depuis le 27 août dernier, le puzzle-game/plateforme en VR Yupitergrad va bel et bien débouler sur le PlayStation VR sept mois plus tard. Qui plus est, le titre arrive ce mois-ci !

Une sortie fin février sur le PlayStation VR

Dans une nouvelle vidéo dévoilée par le développeur Gamedust, Yupitergrad, via son habillage graphique façon cartoon qui attire l’œil, atterrira sur le casque VR de Sony d’ici le 25 février prochain. Autrement dit, ce sera dans huit jours que les joueurs pourront se procurer le soft.

Pour celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler de Yupitergrad par ailleurs, il s’agit d’un jeu qui mélange puzzle-game et plateforme. En effet, le titre prend place dans un univers dieselpunk où vous devrez vous déplacer uniquement via votre grappin à la manière d’un Tarzan de l’espace, tout en évitant divers pièges et obstacles. Le tout, avec une touche d’humour et des graphismes tout en cel-shading.

Les amateurs du genre devraient en somme y trouver leur bonheur, et on espère grandement que la mouture PlayStation VR apportera quelques nouveautés, même si nous en doutons. Mais pour vérifier tout cela, il faudra donc attendre le 25 février prochain lors de sa sortie sur le PlayStation VR.