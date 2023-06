Arashi: Castles of Sin – Final Cut : Le tenchu-like VR revient dans une version améliorée sur PSVR 2, Quest et SteamVR

Arashi: Castle of Sin se refait une beauté next-gen

Cette nouvelle vidéo, bien qu’elle ne révèle pas vraiment de gameplay, nous permet de voir que le titre se dotera d’une refonte visuelle pour les nouveaux casques VR, dont le PlayStation VR2. Pour ceux qui n’ont pas fait Arashi: Castle of Sin, il s’agit d’un jeu d’action et d’infiltration dans lequel vous incarnez Kenshiro, dans le but de décimer les six oni d’Iga, semant le trouble à travers le pays.

Pour le reste, Arashi: Castle of Sin nous promet une grande variétés d’armes et d’outils utiles pour nos futurs assassinats, et ainsi reconquérir les châteaux des mains des bandits. Qui plus est, nous avons pu avoir que notre toutou qu’est Haru, sera là pour nous prêter main forte dans notre périlleuse mission.

Il nous tarde de voir quoi il en retourne au niveau de la refonte visuelle car si le trailer diffusé est bel et bien du ingame, il y a fort à parier que le soft devrait nous flatter la rétine, et nous proposer qui plus est un Japon Féodal qui pourrait faire son petit effet. Et qu’on se le dise, avoir un jeu VR à la sauce Tenchu voire Aragami ne fait pas de mal.

Y rejouer sur les nouveaux casques VR sera sûrement excitant (en sachant que le jeu a dû faire avec les limitations du PSVR de l’époque), et notez qu’Arashi: Castle of Sin sortira pour cet automne sur Steam VR, Meta Quest 2 & 3 et PSVR2.