Yupitergrad

Yupitergrad est un jeu orienté puzzle-game et plateforme sur Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR. Prenant place dans un background totalement dieselpunk, Yupitergrad vous fera parcourir de nombreux niveaux où il s'agira de se balancer de plafond en plafond avec votre grappin en évitant obstacles et divers pièges.