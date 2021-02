Ys IX: Monstrum Nox prépare son arrivée en Occident avec un trailer de lancement

Sorti il y a plus d’un an au Japon, Ys IX: Monstrum Nox a pris son temps avant d’arriver en Occident, mais l’attente est désormais presque termine, du moins pour les joueurs PS4. Afin de fêter cela, on a aujourd’hui droit à un trailer de lacement pour ce neuvième épisode.

Un dernier trailer avant la sortie

Cette nouvelle aventure plongera donc Adol dans une cité-prison bien étrange, où il deviendra un Monstrum et fera face à de nombreuses créatures avec de nouveaux compagnons à ses côtés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez d’ores et déjà essayer la démo disponible sur PS4, ou bien lire notre test complet sur ce nouvel opus. Pour rappel, cet épisode disposera de sous-titres français.

Ys IX: Monstrum Nox sera disponible dès le 5 février prochain sur PlayStation 4. Les versions Switch et PC arriveront cet été.