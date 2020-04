Ys IX: Monstrum Nox se prépare pour la localisation européenne

Sorti en fin d’année dernière au Japon, Ys IX: Monstrum Nox n’avait cependant pas encore confirmé son arrivée occidentale. Bien que l’on s’en doutait un peu, cela n’avait pas été annoncé par son studio. C’est néanmoins sur la bonne voix puisque le JRPG prépare son entrée en Europe.

La localisation se prépare

C’est au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gematsu, que Toshihiro Kondo, président de Falcom, a parlé de sa sortie Européenne. Bien que l’entrevue portait avant tout sur les versions PS4 des épisodes Zero no Kiseki et Ao no Kiseki de The Legend of Heroes, Ys IX: Monstrum Nox a été évoqué lorsque les sorties occidentales des jeux pré-cités ont été abordées :

« Je regrette beaucoup que nous n’ayons pas pu sortir Zero et Ao dans l’occident. Je pense que ces sorties sur PlayStation 4 peuvent nous donner l’opportunité de sortir ces jeux en Amérique du Nord et en Europe. En ce que concerne Ys IX, les préparations sont en cours en vue de sa localisation ».

Voici ce qui en dit long. Il faut dire que les bonnes ventes de Ys VIII dans le monde et son succès critique auprès des joueurs et de la presse ont certainement joué dans la balance. A la rédaction, nous avions défini ce dernier épisode comme « l’opus parfait pour découvrir la saga ». On attendra donc de plus amples informations sur la date de sortie de Ys IX: Monstrum Nox qui pourrait bien tomber en 2020.