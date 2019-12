The Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai et Ao no Kiseki Kai annoncés sur PS4

Falcom vient d’annoncer que The Legend of Heroes: Zero no Kiseki et The Legend of Heroes: Ao no Kiseki sortiront sur PS4 au printemps 2020 au Japon. Sortis initialement sur PSP en 2010/2011, les titres couvrent l’arc Crossbell de la saga The Legend of Heroes. Malheureusement, ils ne sont jamais sortis du pays du soleil levant à l’époque, toutefois ces versions PS4 donnent de bons espoirs de les voir également arriver chez nous.

Bientôt tous les éléments en main ?

Lors d’une interview avec Toshihiro Kondo, le président de Falcom, nous lui avions demandé si ces opus arriveraient un jour chez nous. Il avait répondu que c’était son désir mais qu’il voulait que les joueurs puissent les faire dans les meilleures conditions possibles. Ces remaster pourraient donc être le salut des fans occidentaux.

Comme tous les titres remaster de Falcom, ils auront l’appellation « Kai » dans leurs titres pour « revisité » (les fans de Dragon Ball savent). Parmi les améliorations par rapport aux jeux PSP nous avons donc :

L’intrigue entièrement doublée (ce qui veut dire que tout le contenu annexe ne le sera pas comme on en a l’habitude)

Un mode pour augmenter la vitesse du jeu comme pour The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Un résolution adaptée pour la PS4

60 FPS

Une meilleure qualité sonore

Une interface ajustée

De nouvelles fonctionnalités pour améliorer le confort de jeu

Contrairement à The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki, également annoncé aujourd’hui et que l’on ne verra surement pas avant un bout de temps, il serait assez pratique de les avoir bientôt chez nous histoire de mieux comprendre les événements pour les joueurs qui découvrent la série avec Trails of Cold Steel III. On espère également que NIS America proposera une traduction française.