Yakuza : Like a Dragon – Une sortie finalement le 10 novembre sur PS4, Xbox One et PC, puis en 2021 sur PS5

Le Tokyo Game Show 2020 a beau être terminé, les nouvelles concernant les productions japonaises ne s’arrêtent pas pour autant. Ainsi, si l’on s’attendait à voir débarquer Yakuza : Like a Dragon tout d’abord sur Xbox Series X | S puis quelques jours après sur current-gen et PC, Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA nous ont informé aujourd’hui de l’avancée de la sortie du jeu sur ces plateformes au 10 novembre.

We're happy to announce that Yakuza: Like a Dragon is coming to Xbox Series X | S, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4, and Steam slightly earlier on November 10!

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X | S for free with Smart Delivery. pic.twitter.com/josndZgaET

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020