Yakuza: Like a Dragon dévoile 14 minutes de gameplay

Alors que l’on ne sait pas encore quand le titre est censé arriver chez nous malgré sa sortie en début d’année au Japon, Yakuza: Like a Dragon continue a faire parler de lui après s’être montré du côté de la Xbox Series X.

Les combats décryptés

Le titre a profité du IGN Summer of Gaming pour en dévoiler davantage, avec cette fois-ci plusieurs minutes de gameplay. On pourra surtout y admirer les combats, avec enfin des menus en anglais pour comprendre un peu mieux comment fonctionne tout cela.

Yakuza: Like a Dragon devrait sortir à la fin de l’année sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Xbox Series X.