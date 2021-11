Ryu Ga Gotoku travaille sur d’autres licences que Yakuza et Judgment

Le studio Ryu Ga Gotoku est actuellement en pleine restructuration suite au départ de Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato de Sega, mais on a bien eu la confirmation qu’un Yakuza 8 était en développement, afin de continuer l’histoire d’Ichiban Kasuga. En plus de ce projet, le studio planche également sur le développement d’autres titres, comme on l’apprend via une inteview du directeur de Masayoshi Yokoyama.

De nouvelles licences en vue ?

Cet échange publié dans le Famitsu, puis relayé par VGC, nous apprend alors que l’équipe est actuellement en train de « travailler sur des jeux non annoncés en dehors de Yakuza et Judgment ».

Si un prochain Yakuza est donc bien dans les plans, ces derniers ne se résument pas à cela selon les dires du directeur. On est donc amené à voir arriver un jour ou l’autre de nouvelles licences chez le studio, ou bien des reprises de licences externes à Ryu Ga Gotoku. Peut-être dans la volonté de s’exporter en dehors du paysage japonais pour leurs jeux, comme Kazuki Hosokawa laissait planer l’idée il y a peu de temps ?

Tout est possible, surtout depuis que l’on ignore si la série Judgment pourra se poursuivre, du moins avec son héros, étant donné que l’agence de l’acteur Takuya Kimura était en conflit avec le studio.