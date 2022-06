Xenoblade Chronicles 3 nous dévoile les magnifiques contrées du monde d’Aionos

Nintendo donne souvent des détails au compte-goutte sur les réseaux sociaux concernant Xenoblade Chronicles 3, mais cette fois-ci, nous avons droit à un nouveau trailer se focalisant sur les endroits que l’on pourra explorer dans le jeu. Il n’y a pas à dire, la licence maitrise toujours autant la création de panoramas magnifiques.

« Gare au gorille ! »

Il est souvent de bon ton de critiquer la Switch pour ses faibles performances techniques (n’est-ce pas Pokémon), mais il faut savoir saluer le geste lorsque les studios comme Monololith Soft parviennent à nous émerveiller grâce à des images tournant avec le moteur du jeu. Dans Xenoblade Chronicles 3, vous allez devoir explorer le monde d’Aionos qui est le théâtre d’une guerre permanente entre deux nations.

Cela n’empêchera pas apparemment pas d’explorer des zones ouvertes très fouillées visuellement comme ce petit tour du propriétaire nous le prouve. On y aperçoit même quelques monstres géants que l’on devra sans doute combattre dont l’énorme singe (en tout cas ça y ressemble) qui en a surement traumatisé plus d’un dans le premier Xenoblade Chronicles.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch. Nintendo en profite d’ailleurs pour nous préciser que la version collector pourra être précommandée vers fin juillet sur le My Nintendo Store. On précise que les éléments physiques de cette édition ne seront livrés que cette automne (sans doute à cause de l’avancement par rapport la date de sortie). Sinon, vous pouvez toujours précommander le jeu en version boîte ici au meilleur prix.