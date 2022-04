Xenoblade Chronicles 3 : Les précommandes sont désormais ouvertes

Cette semaine, Nintendo a réservé une belle surprise pour celles et ceux qui attendent avec impatience Xenoblade Chronicles 3, puisqu’en plus d’avoir eu droit à un nouveau trailer, sa date de sortie a été avancée, ce qui n’est pas banal. On attendait le JRPG pour le courant du mois de septembre, mais finalement, il nous fera le plaisir d’arriver au beau milieu de l’été, à savoir le 29 juillet prochain. Puisque l’on sait désormais la date de sortie précise du jeu, ce n’était qu’une question de temps avant que les précommandes de ce dernier démarrent.

Où précommander Xenoblade Chronicles 3 au meilleur prix ?

On peut donc d’ores et déjà réserver son exemplaire de Xenoblade Chronicles 3 sur divers sites marchands, à commencer par Amazon et Fnac, ou encore Cultura, où le titre apparait entre 49,99 € et 59,99 €. Connaissant Nintendo, le prix ne devrait pas beaucoup changer sur un titre de ce genre, mais presque tous les revendeurs devraient s’aligner sur le prix le plus bas.

Rappelons aussi qu’une édition collector sera au programme, mais celle-ci sera en vente exclusivement sur le Nintendo Store. Pour le moment, on ne sait pas quand il sera possible de réserver son exemplaire, mais nul doute que le stock devrait partir très vite, comme pour toutes les éditions limitées de jeux Nintendo.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.