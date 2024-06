Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake fait son retour, ou presque, car il ne sortira pas avant 2026

Anno 117: Pax Romana se prépare à gouverner sur PC, PS5 et Xbox Series en 2025

Star Wars Outlaws fait briller les étoiles avec 10 minutes de gameplay commenté

Just Dance VR : Welcome to Dancity s’annonce en vidéo, et sortira le 15 octobre prochain

Ubisoft Forward : Le résumé complet des annonces (Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Prince of Persia…)

XDefiant détaille un peu plus sa Saison 1 en vidéo (nouvelle faction, nouveau mode, nouvelle carte…)

Avatar: Frontiers of Pandora dévoile en vidéo son premier pack d’histoire Le Briseur de Ciel, prévu pour le 16 juillet prochain

Prince of Persia: The Lost Crown dévoile une mise à jour majeure disponible dès maintenant et tease le premier DLC Mask of Darkness prévu pour septembre

skate. fait le point sur son développement en vidéo et tease l’implication de M-Corp

Voici 20 démos à découvrir absolument au Steam Néo Fest de juin 2024

Test XDefiant – Un solide FPS façon Call of Duty à l’ancienne pour Ubisoft

Flintlock: The Siege of Dawn sortira le 18 juillet, premier avis sur cet Action RPG fantastique et prometteur

Age of Mythology: Retold : Le jeu de stratégie en temps réel sortira la 4 septembre sur PC, Xbox One et Xbox Series

Funko Fusion : Les figurines Funko POP prennent vie dans un premier extrait de gameplay

Call of Duty: Black Ops 6 demandera une connexion obligatoire, même pour le mode solo

Phil Spencer confirme l’arrivée d’autres jeux Xbox sur plus de plateformes et parle d’une éventuelle Xbox portable

Dragon Age: The Veilguard distille quelques nouvelles images avant sa présentation de gameplay

Avowed : Le RPG d’Obsidian Entertainment devrait sortir le 12 novembre prochain selon une fuite

« Je dois gérer une activité durable au sein de l’entreprise et la développer » : La non-réponse de Phil Spencer sur la fermeture de Tango Gameworks

Demonschool arrivera le vendredi 13 septembre sur PS4, PS5, Xbox, Switch et PC

Mixtape annoncé lors du Xbox Games Showcase, un nouveau jeu musical par les développeurs de The Artful Escape

World of Warcraft The War Within bousculera le MMORPG le 27 août 2024

Citizen Sleeper 2: Starward Vector ajoute des versions PS5 et Switch et annonce sa sortie pour le début d’année 2025