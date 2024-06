Test XDefiant – Un solide FPS façon Call of Duty à l’ancienne pour Ubisoft

Depuis notre première approche avec le jeu, XDefiant nous donne le sentiment d’un Free-to-Play cherchant à surfer sur les tendances du moment avec un certain retard, tout en tentant d’attirer les nostalgiques des FPS compétitifs en ligne plus terre à terre. Ubisoft propose ainsi un hero shooter aux allures de Call of Duty, à la fois plein de belles promesses et dont l’avenir demeure incertain. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette curiosité. Conditions de test : Nous avons joué une vingtaine d’heures sur PC et nous avons atteint le niveau 29. Nous n’avons pas pu essayer la classe DeadSec.

Le multivers d’Ubisoft

XDefiant profite d’abord de tout l’univers Ubisoft avec un FPS/Hero Shooter qui vous fait incarner des membres de factions représentant chaque licence phare de l’éditeur français : Watch Dogs 2, The Division, Splinter Cell, Far Cry 6 et Ghost Recon. Un choix habile qui parle déjà à un large public tout en permettant de se concentrer sur l’essentiel : le gameplay. Cela nous épargne également un énième univers générique qui coche les cases des F2P habituels. Les différentes cartes du jeu reprennent également ces jeux iconiques en nous plaçant dans des ambiances familières.

En tant que Free-to-Play, le titre devrait s’enrichir de nouvelles factions et de nouvelles cartes dans les mois à venir. Malgré tout, il est dommage que nous n’ayons pas eu droit à une faction moins axée sur le réalisme militaire pour apporter un peu de fraîcheur à ce titre qui en manque cruellement. Le contenu reste correct pour un lancement, mais malgré des bases solides, il manque d’un petit plus qui le démarquerait des autres productions, à l’image de The Finals.

On respecte néanmoins l’envie de XDefiant de rester simple en proposant un shooter old-school facile à prendre en main. Grâce à une faible verticalité et des capacités de factions raisonnablement limitées, nous ne sommes pas submergés par des pouvoirs constants ou des adversaires bondissant dans tous les sens.

Malgré quelques problèmes que nous aborderons par la suite, il faut avouer que XDefiant propose des bases très solides. Les améliorations entre ce que nous avions expérimenté durant la bêta et le rendu actuel nous permettent d’espérer que le studio de San Francisco résoudra les principaux soucis au fur et à mesure. De plus, le jeu bénéficie du savoir-faire de Mark Rubin et de son équipe. Fortement impliqué dans le multijoueur de Call of Duty 4 et Modern Warfare 2, Mark Rubin est considéré par beaucoup de fans comme un maître des anciens Call of Duty.

Des cartes bien construites

XDefiant possède un gros potentiel qu’il reste encore à exploiter. Les retours des joueurs, la manière dont les développeurs répondront aux critiques et la gestion de l’apport en contenu par Ubisoft détermineront si le jeu a ses chances de perdurer. En tout cas, il a toutes les cartes en main pour y parvenir grâce à un bon gunplay et des modes de jeu amusants qui nous ramènent constamment dans l’action.

L’une des plus grandes forces de ce Free-to-Play est sans conteste le design de ses cartes. Arborant un schéma classique à trois lignes, les environnements sont suffisamment riches pour permettre à tous les types d’armes de s’exprimer. Les cartes peuvent être frustrantes, mais jamais injustes. Malgré leur caractère parfois labyrinthique, il est toujours possible de contourner les ennemis, empêchant ainsi les positions fortes et les amateurs de camping. Cela signifie également que la mort peut survenir de n’importe quelle direction, d’où le sentiment de frustration. Mais étant donné que tout le monde est logé à la même enseigne, il y a une certaine satisfaction à réussir une série d’éliminations tout en restant en vie.

Le jeu propose trois styles d’arènes distincts :

Domination : Les équipes se battent pour contrôler trois zones fixes.

: Les équipes se battent pour contrôler trois zones fixes. Occupation : Les équipes se disputent le contrôle d’une zone mouvante.

: Les équipes se disputent le contrôle d’une zone mouvante. HotShot : Les joueurs doivent obtenir le plus de KO en collectant des tags d’ennemis ou d’alliés éliminés. Le joueur avec le plus de tags reçoit des bonus de vitesse mais est visible sur la carte.

Deux types de matchs linéaires sont également disponibles :

Contrôle de Zone : Les assaillants doivent sécuriser cinq zones successives, tandis que les défenseurs essaient de les arrêter.

: Les assaillants doivent sécuriser cinq zones successives, tandis que les défenseurs essaient de les arrêter. Escorte : Les assaillants doivent transporter un paquet à destination, avec les défenseurs tentant de les en empêcher.

Rien de bien original si vous êtes un habitué des FPS en ligne, toutefois, cela permet à XDefiant d’offrir des expériences variées tout en gardant un rythme soutenu grâce à des réapparitions quasi-instantanées. En outre, le feeling des armes est satisfaisant dans l’ensemble et le TTK (« Time To Kill » ou Temps pour tuer) est bien équilibré, récompensant notamment votre habilité à viser les headshots.

Ce qui pose problème pour le moment

Certaines des critiques que nous allons énoncer seront peut-être résolues d’ici quelques mises à jour, d’autres probablement pas. Toutefois, le FPS va sans doute mettre un moment avant de trouver sa vitesse de croisière. Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un meilleur équilibrage au niveau des factions et de leurs capacités. Actuellement, les matchs sont largement dominés par les Echelons et leur combinaison espionne qui partage l’emplacement des ennemis avec toute l’équipe, ainsi que par les Phantoms et leur Barrière Magnétique, un outil idéal dans la majorité des cas pour sécuriser les objectifs ou pallier le manque de couverture.

L’utilisation des compétences n’est pas là pour compléter le gameplay ou pour répondre à une agression, mais se ressent surtout comme un moyen de créer des opportunités de kills faciles. En revanche, les attaques ultimes jouent bien leur rôle de Game Breaker. Généralement, vous ne pourrez en activer qu’une seule par match, et elles peuvent souvent faire basculer une confrontation serrée. Le gain d’expérience des armes est aussi un problème, car il est beaucoup trop lent, même pour un free-to-play. Étant donné que cela permet de gagner des accessoires pour personnaliser les statistiques des armes, ce rythme lent peut devenir frustrant.

En dehors de cette critique, il faut tout de même souligner que le modèle free to play n’est pas contraignant et trop agressif (pour l’instant en tout cas). Là où l’on attend le plus les développeurs, c’est au niveau du netcode, qui est loin d’être parfait. On pense notamment aux soucis de Hit Registration, qui rendent les shotguns quasiment inutilisables. Il y a aussi des abus concernant les sauts, qui désorientent la hitbox. Chacun aura son opinion sur la question, mais l’absence de SBMM (Skill-Based Matchmaking) dans XDefiant se révèle pour l’instant très positive selon nous. Cela permet aux joueurs de s’améliorer, même s’ils sont le « maillon faible » de l’équipe.

En ce qui concerne les graphismes, on aurait pu espérer mieux de la part d’Ubisoft, mais le rendu est correct dans l’ensemble. L’important est qu’il soit bien mieux optimisé que durant la bêta et qu’un maximum de machines puisse en profiter avec des performances correctes pour éviter les chutes de FPS.