Xbox : Un showcase serait prévu le 25 janvier selon Windows Central

L’absence remarquée de Microsoft lors des Game Awards aura fait couler pas mal d’encre, notamment parce que l’année 2022 du constructeur n’aura pas été sa plus mémorable. Les prochains mois devraient être bien plus chargés pour les possesseurs de consoles Xbox, ne serait-ce qu’avec Redfall et Starfield. Mais beaucoup attendent néanmoins que Phil Spencer et ses équipes prennent la parole pour mieux nous présenter le line-up à venir, notamment avec un showcase qui fait l’objet de rumeurs de plus en plus insistantes.

Starfield encore absent ?

Jez Corden n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit d’alimenter la rumeur d’un showcase à venir pour Xbox, mais le journaliste de Windows Central se mouille aujourd’hui un peu plus en dévoilant d’autres détails supposés.

Dans un article publié aujourd’hui, Corden avance que le prochain showcase de Microsoft pourrait s’appeler Xbox Developer_Direct et présenterait des jeux en provenance des Xbox Games Studios, dont ceux de Bethesda (rien de surprenant ici). Cependant, Starfield pourrait tout de même ne pas être présent, afin de se réserver pour un autre temps fort un peu plus tard.

Selon le journaliste, cette conférence aurait lieu le 25 janvier à 21 heures. S’il ne faut a priori pas s’attendre à ce que cet événement soit de l’ampleur d’une conférence E3, on y verrait tout de même des titres attendus comme Redfall et Forza Motorsport, ou encore Minecraft Legends.

This should be a fun week, excited for the days to progress! 💚 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) January 9, 2023

Tout cela reste encore à confirmer, mais Aaron Greenberg a laissé entendre qu’une annonce pourrait arriver dès cette semaine. Si les informations de Jez Corden sont véridiques, elles devraient êtres confirmées dans les prochains jours.