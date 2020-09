Xbox Series S : Des informations sur la qualité graphique des jeux rétrocompatibles

Maintenant que le soufflet est légèrement retombé après les annonces officielles au sujet de la Xbox Series X | S et l’agressivité de l’offre proposée par les deux bécanes, d’autres informations continuent de préciser les possibilités de ces futures consoles. Celle du jour concerne la rétrocompatibilité, si chère à Microsoft, et plus précisément ce que peut offrir la Xbox Series S à ce niveau-là.

Une rétrocompatibilité basée sur la Xbox One S mais améliorée

On le sait depuis quelques jours, la Xbox Series S est une porte d’entrée abordable vers la next-gen, avec des caractéristiques différentes de celles de la Xbox Series X, comme une résolution de 1440p contrairement à la 4K du mastodonte, ou d’un retrait du lecteur blu-ray.

Mais si cette différence graphique concerne les jeux à paraître sur ces deux machines, il en va de même pour le catalogue de jeux rétrocompatibles. Ainsi, la Xbox Series S proposera une qualité de rétrocompatibilité basée sur celle que permet la Xbox One S auprès des jeux Xbox 360 et Xbox, et n’héritera donc pas des versions « Xbox One X Enhanced » de ces derniers.

Cette nouvelle n’est malgré tout pas très surprenante en soi car la Xbox One X, elle, peut afficher de la 4K native et reste donc supérieure à sa future petite sœur en terme de résolution, en bénéficiant d’une version dédiée et boostée des jeux rétrocompatibles, qui améliore la résolution, le framerate ainsi que la qualité des textures.

Cela étant, et si la Series S est basée sur la One S, la prochaine console de Microsoft apporte évidemment des améliorations à ces jeux rétrocompatibles avec des filtres pour les textures, un framerate amélioré et plus constant, des temps de chargement raccourcis ou encore un Auto HDR.

Et donc la meilleure version c’est… ?

En d’autres termes et pour essayer de synthétiser une information qui implique 6 consoles : la rétrocompatibilité des titres Xbox 360 et Xbox sur la Xbox Series S sera basée sur la version de ces jeux que propose la Xbox One S, laquelle est inférieure à celle spécifiquement conçue pour la Xbox One X, mais qui se voit tout de même améliorée par ce que permet la Xbox Series S niveau hardware.

Et donc, à l’issue de ces explications, nous pouvons aussi conclure que la Xbox Series X, reine de la puissance côté Microsoft, proposera de manière évidente la meilleure version des jeux rétrocompatibles Xbox 360 et Xbox.

Voilà, si vous avez tout compris à ce que nous venons de dire, vous avez désormais en tête les différences que propose le parc de consoles de la firme américaine sur le terrain de la rétrocompatibilité, en attendant la sortie de la Xbox Series X | S, le 10 novembre.