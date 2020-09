Xbox Series X | S : Comparatif des caractéristiques techniques des deux consoles

Microsoft a abattu ses cartes aujourd’hui pour nous présenter ses deux consoles Xbox nouvelle génération. Nous aurons ainsi droit à la Xbox Series X et la Xbox Series S qui possèdent à la fois des similarités et des différences. Afin de vous y retrouver nous revenons sur les caractéristiques techniques de ces deux machines ainsi que leurs cibles.

Les différences techniques entre la Xbox Series X et la Xbox Series S

Même si Microsoft a promis que l’expérience de jeu serait assez équivalente entre les deux machines, la Xbox Series S fait forcément des concessions que la Xbox Series X ne fait pas. Cela se voit tout d’abord dans les composants de la machine, que l’on peut désormais comparer.

Les composants des Xbox Series X | S

Histoire de rapidement vous présenter ce que ces deux consoles ont dans le ventre, vous pouvez observer ci-dessus le tableau qui compare les différents composants qu’elles embarquent. Bien entendu, cette présentation peut paraître trop brute, voici donc les points majeurs qu’il faut retenir.

Une Xbox Series X avec un lecteur Blu-Ray 4K et une Xbox Series S totalement digitale

La plus grande différence entre ces deux Xbox Series est que l’une saute dans le tout dématérialisé à l’image de Xbox One S tandis que l’autre garde un cap plus classique. Autrement dit, si vous chérissez toujours les jeux en version boîte, vous serez tenté par la Xbox Series X, tandis que si télécharger tous vos jeux sur le Xbox Live ne vous gêne pas, la Xbox Series S sera plus votre tasse de thé.

Les prix : Le coût de la next-gen pure et une approche plus abordable

En jetant un rapide coup d’œil à ce tableau, vous comprenez que la Xbox Series X est bien plus puissante que la Xbox One S notamment grâce à sa carte graphique plus costaud avec les fameux 12.15 Teraflops qui entrent en jeu.

Toutefois, on constate que processeur est sensiblement le même sur les deux machines, ce qui permet une vitesse d’exécution similaire et surtout de profiter de la fonction « Quick Resume » qui permet de jongler entre plusieurs jeux ouverts en même temps sur la console.

En outre, grâce à l’absence du lecteur Blu Ray sur la Xbox Series S, cette dernière devient bien plus abordable avec un prix de 299€ tandis que la Series X affiche un prix de 499€.

Une différence majeure pour la résolution : 4K vs 2K

L’un des paramètres clés qui pourra vous décider pour l’une ou l’autre, en plus du prix, est la résolution proposée. La Xbox Series X affichera de la 4K native tandis que la Xbox Series S proposera un affichage atteignant au maximum les 1440p (soit du 2K). Ainsi, l’écran utilisé entre inévitablement en jeu. Comme pour son prix, la résolution de Xbox Series S reste cohérente avec son côté abordable puisqu’il est impossible de profiter de la 4K sans un téléviseur compatible (et souvent cher).

De ce fait, si vous n’êtes pas encore passé à la 4K à cause de son coût mais que vous voulez tout de même profiter de la nouvelle génération dans de bonnes conditions, la Xbox Series S reste un bon choix. Cependant, si vous jouez avec celle-ci sur un téléviseur 4K, la console pourra « upscaller » vos jeux en conséquence.

Le stockage : un futur soucis pour la Xbox Series S ?

Contrairement à la Xbox One Series X et son SSD de 1 To, la Xbox One Series S n’embarquera qu’un disque dur SSD de 512 Go.

Cela pourra être un problème pour les jeux qui demandent énormément de place (on pense à Call of Duty : Warzone par exemple) d’autant que la console se veut être entièrement digitale. Par contre, le xCloud de Microsoft pourrait être une solution à ce problème à l’avenir si l’on a la connexion internet qui va avec.

La Xbox Series S et la Xbox Series X seront disponibles le 10 novembre prochain. En plus de l’achat à l’unité, Microsoft propose une offre à partir de 24,99€ par mois incluant le Xbox Game Pass Ultimate et l’EA Play. Les précommandes seront ouvertes le 22 septembre prochain.