Xbox nous donne rendez-vous aux Game Awards pour des annonces

Que peut-on attendre de Xbox cette année ?

Plusieurs utilisateurs ont en effet pu recevoir un mail de la part de Xbox, les invitant à regarder de près la cérémonie des Game Awards cette année :

« Célèbre avec nous les meilleurs jeux de l’année et découvre les grands gagnants en direct le 7 décembre [le 8 décembre en France] avec des annonces majeures et d’autres nouvelles Xbox à ne pas manquer ! »

Un message qui est on ne peut plus clair même s’il ne faut pas s’emballer pour autant. Avec tous les jeux récemment dévoilés par Xbox, on peut légitimement s’attendre à ne voir que des jeux déjà présentés, à l’image de Hellblade II qui pourrait enfin préciser sa date de sortie. L’horizon 2024 du constructeur pourrait un peu plus se dessiner durant la cérémonie. Il est tout à fait probable que Microsoft garde ses plus grosses cartouches pour ses propres émissions, comme en début d’année avec son Developer Direct de janvier, qui a notamment levé le voile sur la bonne surprise qu’était Hi-Fi Rush.

On gardera de toute façon un œil sur la cérémonie pour voir si Xbox a effectivement des surprises en stocks. Surveillez cela dès le 8 décembre à 1h30 du matin, ou au lever du soleil avec notre résumé complet des Game Awards.